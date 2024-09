Fukushima fem år efter atomkatastrofen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA.

Disse billeder er tager over de otte gange, jeg har besøgt Fukushima siden sommeren 2011. Det tager kun omkring halvanden time med toget fra Tokyo. Der er genopbygningsslogan på siden af toget, som minder dig om atomkatastrofen og den lange oprydningsproces. På mit første besøg i Fukushima var byen uhyggeligt tom. Siden er flere folk vendt tilbage, og byen har med tiden genvundet noget liv og energi.

Byen Soma i Fukushima-regionen ligger 22,5 kilometer nord for Fukushima Daiichi atomkraftværket. Soma var engang en blomstrende fiskerby. Byen er stadig fuldstændigt arret af tsunamien.

Landsbyen Iitate ligger 40 kilometer fra kraftværket, men blev alligevel ramt af stråling grundet vindretningen den dag, katastrofen indtraf. De fleste af landsbyens tidligere indbyggere bor stadig midlertidigt i statsfinansierede boliger, mens selve landsbyen ligger øde og uhyggeligt stille hen.

At bo i Iitate var engang synonymt med at nyde et langsomt og fredeligt liv i store, smukke huse, men i dag landsbyboerne tvunget til at leve i præfabrikerede huse på 30 m2 eller i bittesmå lejligheder.

Fru Kanno sidder længst til venstre.

Fru Kanno, en kvinde jeg talte med, huskede glædeligt tilbage på en dag, hvor hun havde jagtet et vildsvin væk fra hendes gård. Men lyset i hendes øjne forsvandt, da hun tænkte på det landskab, som aldrig bliver sig selv igen.

Fra Kaz Senjus bog Fukushima: Forgotten Landscape.

