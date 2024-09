FUEL: Balletdanseren

Bag balletdanseren Theresa Farrels elegante ydre finder man en hardcore atlet. I dette afsnit af FUEL følger vi Theresa fra American Contemporary Ballet i Los Angeles, mens hun forbereder sig på den forestående balletsæson.

Theresas diæt er næsten videnskab, og hun holder nøje regnskab med alt, hun spiser. For Theresa er det simpel matematik, hvor de kalorier, der kommer indenbords, også skal smides igen. Regnskabet giver hende ro i sindet til at koncentrere sig om sin træning og holde fokus gennem lange dage med dans, gåture og strækøvelser. Theresa har fuldstændig styr på sin kost, uanset om hun spiser morgenmad ved midnatstid eller en corn dog klokken fem om morgenen. Når tiden er inde til, at hun skal på scenen, ved hun, at kroppen er helt klar.

