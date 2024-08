Gymnasieelever fortæller, hvorfor de nye fraværsregler kan få dem til at pjække

Der er aldrig en undskyldning for at være forsinket. I hvert fald ikke hvis du er gymnasieelev. Undervisningsministeriets nye (og ret udskældte) fraværspakke, der blev implementeret i begyndelsen af skoleåret gør nemlig (såfremt den bliver håndhævet), at eleverne kan få fravær for hele undervisningstimen, selv om de ikke komme mere end fem minutter for sent, og selv om årsagen kan findes i uforudsigelige ting som forsinkelser i offentlig transport eller kø på motorvejen.

Men den slags uforudsete og umiddelbart ukontrollerbare forhindringer giver Undervisningsminister, Merete Riisager (som for øvrigt var næsten tyve minutter forsinket, da vi skulle interviewe hende tilbage i maj), ikke meget for:

“Når man er et ungt menneske, der er i gang med at blive voksen, så hører det med, at man også begynder at tage ansvar for sin egen færden og herunder ansvaret for at møde op til tiden,” siger hun til DR.

Og så må man ellers selv finde ud af, hvordan man får magten over DSB, vejret og trafikken på motorvejen.

De nye regler har mødt massiv kritik fra både elevorganisationer, rektorer og oppositionspartier, der (foruden at beskylde reglerne for at være uretfærdige) frygter, at de vil resultere i, at flere elever bliver væk fra undervisningen, hvis de har udsigt til at komme for sent.

Men hvad tænker eleverne egentlig selv? Vi har spurgt nogle af dem.

Shazaib, 18 år, 3.g, Ørestad Gymnasium

VICE: Hej Shazaib. Har du kunnet mærke de nye fraværsregler på dit gymnasium i år?

Shazaib: Nej, ikke endnu. Jeg kan mærke, at der er mere fokus på fravær på den måde, at lærerne bruger ’50 procent fravær’ mere end før. Men kommer man fem minutter for sent, får man for det meste ikke fravær, og møder man op, men er mere end ti minutter for sent på den, får man 50 procent fravær.

Der er jo den her regel med, at man skal give 100 procent fravær, hvis en elev kommer for sent. Også hvis det bare er fem minutter. Hvad tænker du om det?

Det er ekstremt demotiverende. Hvis jeg er på vej til skole, og der er trafik, så jeg kommer 10 minutter for sent, ville jeg godt nok ikke have lyst til at køre hele vejen til gymnasiet for at blive straffet for det. Det kan jeg jo ikke styre.

Undervisningsministeren siger, at I skal lære at være voksne og tage ansvar for at komme til tiden. Har hun ikke en pointe?

Jo i udgangspunktet. Vi har jo selv valgt gymnasiet, så selvfølgelig skal vi tage ansvar. Men den mulighed bliver lidt taget fra os med hensyn til fravær. Det føles lidt, som om hun forlanger, at vi skal være voksne nok til at styre trafikken eller vejret. Og det er altså ret absurd.

Langt de fleste gange, jeg kommer for sent, er det noget, jeg ikke kan styre som bus, tog eller trafik på motorvejen. Og det er mit indtryk, at det er det samme for andre. F.eks. i sidste uge, hvor S-togene holdt stille hele morgenen. Skulle alle have haft fravær der? Jeg synes virkelig, hun misser noget vigtigt, når hun siger, årsagerne er ligegyldige.

Kunne du finde på at blive væk, hvis du kan se, du er lidt for sent på den og ved, du vil få fravær for hele timen, selv om du møder op?

Ja. Jeg tror, det her vil få fraværsprocenten til at stige. Dem, der kommer fem eller ti minutter for sent, vil nok hellere vende om og sove en time mere. Det kommer an på faget, men hvis det er noget, man kan følge med i alligevel, tror jeg ikke, folk gider komme.

Hvornår kom du sidst for sent og hvorfor?

For to uger siden. Der var sket en ulykke på Amagermotorvejen, så trafikken var blokeret. Jeg fik ikke fravær, fordi det ikke var min skyld. Jeg skal jo ikke begynde at blokere for ambulancerne for at nå i skole til tiden.

Kommer dine lærere for sent?

Ja, det gør de nogle gange. Men det bliver de ikke taget i løn for.

Rasmus, 19 år, 2.g, Roskilde Gymnasium

VICE: Hej Rasmus. Har du kunnet mærke de nye fraværsregler på dit gymnasium i år?

Rasmus: Ikke endnu. Lærerne har varslet, at de er nødt til at følge dem, fordi de kommer så højt oppe fra, men det er vist først fra det nye år. Men det er lidt specielt hos os, fordi vi i forvejen har sat meget ind for at nedbringe fraværet – faktisk har undervisningsministeren fremhævet os som et godt eksempel, men vores filosofi er en helt anden end hendes. Det handler om tillid og god kommunikation. Ikke om straf.

Der er jo den her regel med, at man skal give 100 procent fravær, hvis en elev kommer for sent. Også hvis det bare er fem minutter. Hvad tænker du om det?

Det er langt ude. Vi får jo heller ikke fri, hvis læreren er fem minutter forsinket. Alle mennesker kan komme for sent – selv gymnasieelever. Det er, som om politikerne tror, vi kun kommer i skole for at undgå fravær. Men generelt kommer folk jo ikke for sent med vilje. Jeg tror, det kan være med til at stresse folk yderligere og demotivere i stedet for at motivere. For det er altså en alt for stor lussing i forhold til, hvor lille en forseelse, der kan være tale om.

Undervisningsministeren siger, at I skal lære at være voksne og tage ansvar for at komme til tiden. Har hun ikke en pointe?

På en måde. Men hun lægger lidt op til, at man vælger at komme for sent. Det er det altså de færreste, der gør. Men vi ved alle sammen, hvordan f.eks. offentlig transport fungerer, og det er vi altså ikke selv herre over, uanset hvilke regler, der laves. Det her sætter bare endnu flere krav til eleverne – endda nogle, der kan være umulige at overholde, så jeg tror, det kan blive et stressende element. Det fjerner noget af det menneskelige aspekt, at der ikke kan være forståelse for, at noget glipper.

Kunne du finde på at blive væk, hvis du kan se, du er lidt for sent på den og ved, du vil få fravær for hele timen, selv om du møder op?

Ja. Det kommer selvfølgelig an på undervisningen, men hvis det er noget, der kan indhentes hjemme, kunne jeg sagtens finde på det. Jeg har talt meget med mine venner om det, og de har det på helt samme måde.

Hvornår kom du sidst for sent og hvorfor?

Det var for to uger siden. Jeg havde sovet med min kæreste, og det tog bare lang tid at være to til morgenrutinerne. Jeg fik 50 procent fravær. Men jeg er måske kun kommet for sent tre eller fire gange i alt, fordi jeg synes, det er så ubehageligt at komme styrtende.

Kommer dine lærere nogensinde for sent?

Det sker jævnligt. Men de har jo ligeså gode grunde, som vi har. Så det går vi ikke så meget op i.

Maja, 18 år, 3.g, Ørestad Gymnasium

VICE: Hej Maja. har du kunnet mærke de nye fraværsregler på dit gymnasium?

Maja: Umiddelbart er de ikke trådt i kraft på min skole endnu. Det er meget uklart, om det kommer til at ske. Det kommer an på, hvem man taler om. Hos os bliver der stadig givet 50 procent fravær, hvis man kommer for sent, og man kan også godt tale om det, hvis der er en god årsag til det.

Der er jo den her regel med, at man skal give 100 procent fravær, hvis en elev kommer for sent. Også hvis det bare er fem minutter. Hvad tænker du om det?

Gymnasier og andre ungdomsuddannelser er selvfølgelig til, for at man skal lære fagligt indhold, men også for at man bliver ordentligt dannet og lærer at tage ansvar og være selvstændig. Den del, synes jeg, man underminerer ved de her regler. Man skulle jo meget gerne komme i skole, fordi man har lyst, og det gør lang de fleste, så jeg synes, det er en underlig mistillid til eleverne at tro, man kan true dem til at komme til tiden.

Jeg bor eksempelvis så langt fra skolen, at jeg er afhængig af offentlig transport, og jeg tager ud af døren 50 minutter før mødetid for at være sikker på, at jeg ikke kommer for sent. Men nogle gange sker det alligevel. Jeg kan jo ikke styre, om der er fejl på metroen.

Undervisningsminister Merete Riisager, siger jo bare, at I er voksne mennesker, der må tage ansvar for at være der til tiden. Har hun ikke en pointe?

Jo, men man kan altså godt komme for sent, selv om man tager det ansvar. Hun sætter en lighed mellem at komme for sent og ikke gide at møde op, og det er voldsomt demotiverende. Det er jo ikke fordi, man indtil nu slet ikke har fået fravær. Hvis læreren kan se, at en elev konsekvent er et kvarter forsinket til undervisningen, får eleven naturligvis fravær, men hvis man nu er sådan en, der altid møder op, men en gang imellem forsinkes af trafik eller andre uforudsete ting, man ikke har kontrol over, kan man jo tale om det. Det her svækker relationen mellem lærer og elev.

Lidt som på en arbejdsplads – der bliver man altså heller ikke trukket i løn, fordi toget var aflyst. Så taler man med sin chef eller sine kollegaer, og så er det ude af verden.

Kunne du finde på at blive væk, hvis du var fem minutter forsinket og vidste, du ville få fravær for hele timen uanset, om du kom eller ej?

Helt sikkert. Hvis det er et fag, hvor jeg kan læse op hjemmefra, ville jeg helt sikkert gøre det. Ikke fordi jeg ønsker at undgå skolen, men fordi det simpelthen er så demotiverende at blive straffet som et uartigt barn.

Hvornår kom du sidst for sent og hvorfor?

Det var i morges. Metroen holdt stille på Christianshavn, så jeg kom løbende ind i musiklokalet. Læreren havde samme problem, så jeg fik ikke fravær.



Kommer lærerne for sent?

Ja, især i morgentimerne. Og det er af de samme årsager som os. Toget kører jo ikke til tiden, bare fordi der sidder en lærer i det.

Jakob, 17 år, 2.g, Roskilde Gymnasium

VICE: Hej Jakob. Kan du mærke, at fraværspakken blevet implementeret på dit gymnasium? Nej, jeg har i hvert fald ikke mærket det endnu. Man kan stadig forklare læreren, hvorfor man kom for sent og så undgå fravær, hvis der er en god årsag.



Hvad tænker du om, at eleverne får 100 procent fravær for en time, hvis I kommer et par minuttet for sent?

Jeg kan godt se, det er ødelæggende, hvis alle kommer to minutter for sent, og det generelt ikke bør være sket. Men det kan ske. Og det bør ikke ikke betyde, man skal have fravær for halvanden times undervisning. Der kan være mange grunde til at komme for sent, og det er meget sjældent noget, man gør med vilje.

Undervisningsminister, Merete Riisager siger jo bare, at I er voksne mennesker, der må tage ansvar for at være der til tiden. Har hun ikke en pointe?

Selvfølgelig har vi et ansvar, men jeg formoder også, at ingen har intensioner om at komme for sent. Men jeg tror, at alle – også Merete Riisager – kommer for sent i ny og næ. Jeg synes faktisk, det er enormt nedladende og flabet, når hun beskylder os for ikke at tage ansvar.

I stedet bør man kigge på, om det er de samme elever, der kommer for sent hver dag og så tage en snak med dem om det. Den engagerede elev skal ikke straffes for at bussen engang imellem er forsinket.

Kunne du finde på at blive væk, hvis du var fem minutter forsinket og vidste, du ville få fravær for hele timen uanset, om du kom eller ej?

Nu er reglerne ikke så hårde hos os endnu, men hvis de blev det, kunne det godt ske.

Hvornår kom du sidst for sent og hvorfor?

Det var i går. Jeg havde ligget syg og var bare lidt langsom. Jeg kom fem minutter for sent og fik 50 procent fravær. Det er i den situation fair nok.

Kommer lærerne for sent?

Ja, det hænder helt klart. Det gør det.