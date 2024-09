Mød hashnonnerne fra Californien

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE US

I oktober sidste år godkendte guvernøren i Californien en retsakt vedrørende medicinsk cannabis, som kræver, at hver enkelt retskreds i staten skal udforme deres egne bestemmelser på området inden 1. marts 2016. I Merced, som ligger i det nordlige Californien, blev der for nyligt indført et midlertidigt forbud mod dyrkelsen af medicinsk cannabis, indtil myndighederne finder ud af præcis, hvad de vil stille op på området.

I tiden op til byrådets afstemning var en af de mest synlige modstandere mod forbudet new age nonnerne Sisters of the Valley, som dyrker medicinsk cannabis i garagen hos Søster Kate – den ældste af nonnerne og grundlægger af gruppen. Søstrene dyrker primært cannabissorter, som er rige på CBD – et ikke-psykoaktivt stof i marihuana – og sælger medicinske salver, farvestoffer og andre produkter på nettet.

Selvom Sisters of the Valley går med nonnedragter, så er de ikke nonner i traditionel forstand. Søster Kate og hendes partner Søster Dee følger ikke nogen slags organiseret religion, men ser i højere grad sig selv som en spirituel søsterorden, der dyrker medicinsk cannabis. Vi har talt med Søster Kate om søstrenes kamp mod det nye forbud og deres praksis med at lave marihuanamedicin efter månens cyklus.

VICE: Hvem er Sisters of the Valley mere præcist? Hvad står I for?

Søster Kate: Når man er søster, så repræsenterer man orden, renlighed, effektivitet og ærlighed. Jeg tænkte, “Hvad kan jeg skabe, som er bæredygtigt, som kan være en søsterorden, og som blander spiritualitet og Moder Jord?”, og sådan fandt jeg på Sisters of the Valley. Vi vil gerne være selvbestemmende og være drevet og ejet af kvinder.

Hvorfor går I med nonnedragter?

Vi valgte vores uniform, fordi folk kan identificere den meget hurtigt. Vi lægger ikke skjul på, at vi ikke er katolske nonner – vi er en new age søsterorden. Vi forsøger at handle, som vores fortidige mødre ville have gjort. Vi laver vores medicin fra nymåne til fuldmåne og arbejder hver dag i vores uniformer og har bedeceremonier. Lige efter fuldmåne har vi en afslapningsperiode på to uger. Det er der, vi er mere afslappede, og hvor man måske ser os have noget andet end uniformer på.

Ingen af dem, der arbejder for os, tvinges til at have uniformen på, hvis de ikke har lyst. Vi aflægger nonneløfter, men vores lydighed er over for jordens cyklus og planterne.

Er I bekymrede for, at I bliver nødt til at lukke?

Byrådet i Merced kan sagtens få os lukket, men jeg har gjort det meget klart for dem allesammen, at de er nødt til at tvinge os.

Søster Kate i gang med høsten

Som selvidentificeret “nonne”, hvordan vil du så beskrive din spiritualitet?

Jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange kvinder, som savner en slags søsterligt fællesskab. Jeg ville aldrig nogensinde sige, at vi prøver at være ligesom katolske nonner, for det gør vi slet ikke. Vi forsøger at gøre noget, som hænger mere sammen med aktivisme, som har rødder i planeten og er venlig over for Moder Jord. Vi er til gengæld meget strenge omkring, at man er veganer i de månecyklusser, hvor vi producerer medicin. Der er to uger i måneden, hvor vi udelukkende er veganske, fordi det gør noget godt for Moder Jord. For mig er det en måde at skabe fred med den ældgamle tradition for søsterskab. Vi vil være selvstændige kvinder, som inspirerer til en kultur for aktivisme som gør en forskel.

Kan du forklare, hvordan dyrkelsen af medicinsk cannabis er en spirituel praksis for søstrene?

Cannabiskulturen og stenerkulturen er generelt rimelig stødende for de af os, som har holdt en pibe for en rystende Parkinsonpatient og set, hvordan rystelserne kan fortage sig med bare ét sug, hvorefter han kan rejse sig og lave te og fungere helt normalt. Så for mig personligt er spiritualiteten en måde at skabe en god arbejdsetik i min virksomhed. Det er et arbejde som kræver dygtighed og høj kvalitet, som involverer en klar hensigt og formål. Det stimulerer mig virkelig at have det i min dagligdag, men det er også større end det. Så længe vi er retskafne kvinder og bærer dragten med ære, så er vi en modvægt til stenerkulturen.

Hvor centralt er cannabis i den spiritualitet?

Vores kultur for søsterskab handler ikke kun om cannabisplanten. Spiritualitet handler om ældgammel visdom, at plante og høste efter månens cyklus og dyrke det, som er nærende for sjælen. Vi skaber en livsstil, som får vores hænder ned i Moder Jord tidligt på dagen, og så laver vi måske kontorarbejde senere, når vi har krydset det spirituelle af på skemaet.

Vi beder ikke til cannabisplanten eller sådan noget – nej, vi bruger vores egen indbyggede, hellige, helende energi til at så og producere medicinen, ligesom vores forhistoriske mødre gjorde.

