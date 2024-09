Her er alle de typer du render ind i som backpacker

Hver sommer spænder flokkevis af unge, priviligerede vesterlændinge deres rygsække fast og begiver sig ud i den store, vide verden. Nogle for at fejre færdiggørelsen af deres uddannelse, nogle for at glemme katastrofale afgangeksamener, mens andre bare vil forsøge at udfylde det eksistentielle tomrum med trancefester og skridtfortærende kønssygdomme.

Efter at have brugt et år på at skrabe pengene sammen, er det endelig tid til at drage ud i solnedgangen, kun med trøjen, du har på, et eksemplar af On the Road og en overoptimistisk mængde kondomer. Uanset hvilket kontinent, din Lonely Planet guider dig igennem, er du skæbnebestemt til gentagne gange at støde på hundredevis af unge rejsende med præcis samme plan som dig. Selvfølgelig er det rart at se et velkendt ansigt, men du skal være ekstremt selektiv, når det kommer til at vælge, hvilken af disse frie fugle du vil hægte dig på. Ofte vil ham den venlige portugisiske punkerfyr, der gav dig lus, vise sig at være intet mere end en snylter, hvis højeste ønske er at bruge dine sidste penge på vintage ildpoi-grej. Lad være med at tro dig sikker, bare fordi du har din ven med hjemmefra – som dine forældres ægteskab vidner om, kan alle få nok af hinanden, hvis de bruger nok tid sammen.

Advarslerne til trods, så får du brug for nogle ledsagere undervejs på den store rejse – om ikke andet så for at undgå for mange af de ensomme aftener, hvor du onanerer dig selv i søvne i din køjeseng. Og hvis du skal hænge ud med en masse fremmede i månedsvis, er det afgørende, at du lærer at skille fårene fra pikhovederne. For at hjælpe dig med denne overfladiske sortering har vi sammensat en liste over nogle af de backpacker-typer, du utvivlsomt vil støde på.

Australske backpackere

Hvis du nogensinde har været i Sydney, ved du, at det næsten er umuligt at skelne dem fra amerikanere eller europæere. De er belevne, velklædte og gennemført moderne. Og dog. Af uforklarlige årsager transformeres de det øjeblik, de træder ombord på et fly, til en malstrøm af neon-solbriller, hajtand-halskæder og brystvortepiercinger.

Måske forsøger de langsomt at gøre disse ting til en del af deres kulturarv, så førnævnte solbriller om nogle få hundrede år vil være for australiere, hvad sombreroer er for mexicanere – eller hvad alpehuen er for franskmændene. Man skal vel et eller andet sted, hvis man vil skabe en national identitet, der går udover kænguruer og Hugh Jackman – men stadig, er det virkelig vejen frem? Et godt råd, Australien: Bare fordi de her stereotyper findes, behøver I ikke at leve op til dem.

Red verden-typerne

Forstå mig ret, det er beundringsværdigt, at du har besluttet dig for ene mand at gøre en ende på verdens lidelser ved at bruge to uger på at skovle lort i et nepalesisk abereservat. Jeg skal være den første til at indrømme, at verden ville være et betydeligt bedre sted, hvis der var flere humanister med weltschmerz og alle de rigtige intentioner.

Desværre vil det at skrubbe olieslam af skildpadder – trods det noble formål – kun ende med at være en sjat pis i et ocean af global hungersnød, økonomisk uretfærdighed, politivold, indgroet racisme, slaveri og global opvarmning. I har stadig gang i noget godt – men slap måske lidt af med praleriet?

Pothovedet

Den lidt for afslappede potrygende type virker ofte som en flink fyr til at begynde med. Han er munter, imødekommende og har – vigtigst af alt – masser af fjolletobak, som han ikke tøver med at dele ud af, hvilket næsten gør hans stråhat til at holde ud at kigge på.

Uheldigvis vil hans tendens til at slutte hver anden sætning på ” duuuuude” hurtigt begynde at gå dig på nerverne. Det samme vil hans manglende evne til at tale om andet, end hvor ringe den lokale “urt” er, eller hvor god han er til at spille didgeridoo.

Gnavne franske backpackere

Vi kan lige så godt se i øjnene, at livet på et hostel kan være rædsomt: den ulidelige fornemmelse af et andet menneskes afklippede tånegle, der kilder dine fødder i brusebadet, lugten af håndklædet, som du lagde sammenkrøllet i tasken, mens det stadig var vådt. Efter at have fyret hele dit budget af på “den store dykkerpakke”, består din morgenmad nu af en skive af verdens tørreste brød, og lige netop nok Nescafé-krummer til at brygge en kop bittert, brunt vand.

Klart, disse forhold er intet mindre end grusomme, men det er ikke ensbetydende med, at du har evig ret til at være gnaven. Medmindre du er franskmand. Åbenbart er det i så fald fuldstændig acceptabelt at bruge samtlige vågne timer på at gå rundt og surmule, som var du faldet i en gylletank på din bryllupsdag.

Happy-go-lucky optimisten

Modsat den franske backpacker går optimisten rundt med et permanent smil på læben. Dette er en person, der er så ivrig efter at se alt, hvad byen har at byde på, at hans de-facto gangart er gadedrengehop. Han behandler besøg på ethvert bageri, som var det opdagelsen af et forhistorisk tempel, og hilser på de lokale, som var de alle hans bedste venner.

Optimisten tøver ikke med at spørge dig, om du har besteget det nærmeste bjerg, om du har besøgt undergrundmuseet, været på sommerfugleekskursionen eller fået taget målene til din egen speciallavede penisfutteral. Hvis du forsøger at forklare ham, at du kun har været i byen i tre dage, vil han fortælle dig, at han kun har været der i to. Er du sulten, vil optimisten anbefale en lokal specialitet, som han hævder er hans livret. Det er meget muligt, at maden er lækker, men optimistens tåkrummende glæde har allerede efterladt dig med en bitter smag i munden.

Den ensomme gamle rejsende

Efter et par kuldsejlede ægteskaber og en række forfejlede forsøg på at blive selvstændig, gik det op for den Ensomme Gamle Rejsende (EGR), at hans liv trængte til noget mere indhold end den ugentlige solomiddag på Jensens Bøfhus. Den EGR bruger derfor seks måneder om året på at skrabe nok penge sammen til at finansiere de langstrakte udlandsophold – og lige så lang tid på at ævle om dem.

Den ensomme gamle rejsende kan underholde dig med ugelange fortællinger om eskimoer, han har mødt, og den elg, han skød, flåede og spiste ene mand. Han er typen, der skamløst parkerer sin rødvinsnæse lige ved siden af dig, lige i det øjeblik du har samlet mod til at gå hen til hende den lækre canadier på dit værelse. Sekunder før du rammer kogepunktet, er han draget videre på sin færden. Hvilket egentlig er en skam, for du kommer sgu til at savne ham.

Briter

Du har endelig fundet dit paradis. Mens du ligger og beundrer den blå himmel gennem palmetræets blade, der svajer let i brisen, hører du en rytme. Eller er det et beat? Nej, vent, noget der råbes i kor? Pludselig genkender du det. “Let’s go fuckin’ mental! Let’s go fuckin’ mental!” Drengene er ankommet, tilsyneladende solskoldede på forhånd, i et virvar af sved, åbenstående skjorter og smagløse tatoveringer.

Du prøver at undgå øjenkontakt og lader, som om du ikke taler engelsk, da du hellere vil lære de lokale og deres kultur at kende. Men det nytter ikke noget. Festaberne fra Newcastle har nyligt opdaterede Spotify-playlister og…. sørme om de ikke også slæber rundt på en ramme Carlsberg! De mærkelige cocktails i kokosnødder var rare til at begynde med, men du mistænker dem for at have givet dig racermave, og du ville slå ihjel for hvad som helst på dåse. En af dem streamer endda Champions League-kampe på sin smartphone og skider på de tårnhøje datatakster.

Giv efter. Gå over til dem. Lad dig omfavne af deres lige akkurat sammenhængende druksnak. Du kan lige dykke ned i vodka-vandmelonpunchen med dine nye engelske venner. Det er jo ikke, fordi der er så meget andet at lave i paradis.

