Hey bonghoveder, nu har Oreos opfundet cookies, der kan afspilles som lp’er

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

Glædelig fredag, hampfjæs! (Ja, det er fredag, tid til at udskifte det der gulgrønne bongvand.) Gode nyheder: de to ting, som alle stener-stereotyper dikterer, at du elsker mere end noget andet – udover weed og sandsynligvis også din mor – er nu blevet fusioneret. For et stykke tid siden opfandt Dimension Plus, et designfirma i Hongkong, “afspillelige Oreos” – altså Oreo-cookies med riller i, der kan afspilles som vinylplader.

Dimension Plus lavede dem, så de kunne spille forskellige genrer af Oreo-temasangen (som jeg ærligt talt ikke vidste fandtes før i dag), med en udtalelse om, at “Oreos er kendt over hele verden som brandet, der inspirerer folk til at se vidundere overalt.” Det er ved jeg ikke ligefrem, om jeg ville sige. For mig er Oreos måske mere noget, jeg spiser hele pakker af gangen i sengen mens jeg ser X Factor. Men ideen er fed nok, og i videoen øverst i artiklen kan du se, hvordan de laver dem, hvilket faktisk er god griner, hvis du er vinylnørd.

De her småkager repræsenterer muligheden for en dag at kunne ryge dig skæv, lytte til en lp og så spise lp’en bagefter, og det ville ikke engang være klamt, ligesom dengang ham fyren spiste den der Kendrick Lamar-plade. I stedet ville det være lækkert. Og vildt sejt. Prøv bare at forestille dig, hvor grineren det ville være for en, der var skæv. Ja, hele det her projekt er smurt ind i corporate branding, og intet er helligt i vores hyper-kapitalistiske virkelighed, men vi kan ikke benægte, at det her ville være en grineren ting at lytte til, mens man var pisseskæv. Fuck. Se det hele ske øverst på siden.