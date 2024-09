Portioner: 5

Forberedelse: 25 minutter

Videos by VICE

Total: 25 minutter

Ingredienser

1 kg røde chilier

5 spsk havsalt

200 g hvidløg

10-15 spsk sukker (brun farin, palmesukker, normalt hvidt sukker, alle slags virker afhængigt af den smagsprofil, man går efter)

1-2 spsk fiskesauce (valgfrit)

Vejledning

1. Skyl og rens chilierne. Skær den grønne ende af chilierne af og smid den væk. Bland chili, salt, hvidløg og fiskesauce sammen i en food processor og blend det mellem 30 og 60 sekunder indtil det er helt blended.

2. Så skal der fermenteres. Hæld den blendede masse i et stort syltetøjsglas og forsegl det grundigt. Lad det stå ved stuetemperatur (undgå direkte sollys) i mellem 10 og 15 dage eller længere hvis du er til en lidt skarpere smag. Et lille tip: Et køkkenskab er et rigtig godt sted at fermentere. I dette tilfælde taler vi om en laktosefermentering, hvilket betyder, at jo længere du lader det fermentere, jo mere syrlig bliver den færdige sriracha.

3. Tilberedning og færdiggørelse: Filtrer chiliblandingen med et fintmasket trådnet så kerner og frugtkød bliver sorteret fra. Bland den filtrerede sriracha sammen med sukker i en gryde. Kog det i 1-2 minutter og hæld det derefter på en flaske. Den færdige sriracha kan holde sig i op til et år. Så snart den bliver åbnet, skal du sørge for at stille den i køleskab for at bevare dens friskhed.

Fra How-To: Hjemmelavet sriracha