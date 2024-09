Hvorfor er dyr nekrofile?

Billede af Evan Switzer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

Lige siden jeg røg mig skæv og binge-watchede Life på Netflix, har jeg betragtet mig selv som værende ret velbevandret inden for diverse lyster og drifter i dyreverdenen. Men der er altid mere at lære om Jordens mangfoldige flora og fauna – og en af de ting, det er værd at dykke ned i, er fugle med homoseksuelle og nekrofile tendenser. I 2014 observerede forskere i Japan tre mandlige digesvaler, der parrede sig med en fjerde hankøns-svales lig. I den forbindelse udgav de for nyligt deres resultater i journalen Ornithological Science.

“Vi observerede tre digesvaler riparia riparia, der gentagende gange forsøgte at kopulere med en død fugl, der lå på maven på jorden og med spredte vinger. En af de tre blev på jorden tæt på den døde fugl og beskyttede den mod kopulering fra de andre to fugle. Så forsøgte den vogtende fugl selv at kopulere med den døde fugl,” skriver undersøgelsens forfattere Naoki Tomita og Yasuko Iwam. “Den døde digesvale blev efterfølgende dissekeret og identificeret som fuldvoksen og mandlig.”

Selvom nekrofili er tabulagt blandt os menneskedyr, er mange andre medlemmer af dyreriget ofte blevet taget i at have samleje med afdøde medlemmer af deres egen art. (Kan du huske den “sørgende” kænguru, der faktisk bare prøvede at knalde sin døde hustru?) Men modsat mennesker er sex mellem dyr og deres faldne kammerater ikke nødvendigvis motiveret af en makaber fetich. “Vores observationer peger på, at den homoseksuelle nekrofili til dels kan skyldes manglen på seksuel dimorfisme hos denne dyreart samt den døde svales positur,” forklarer forskerne. Den uheldige digesvale døde tilfældigvis i en parringsstilling, der er en “vigtig drivkraft for ophidselsen af hankønnets sexlyst.”

Ifølge New Scientist er der registreret 30 tilfælde af nekrofili på tværs af diverse seksuelt afvigende fuglearter – nogle mere uskyldige end andre. Den hollandske forsker Kees Moeliker var den første, der dokumenterede homoseksuelt nekrofili bland fugle i 1995, da han så en andrik dø, efter den fløj ind i vinduet på Naturhistorisk museum i Rotterdam, hvor han arbejder. Efterfølgende observerede han “en anden andrik, der voldtog liget næsten uafbrudt i 75 minutter.” Moeliker navngav kærligt den afdøde and “NMR 9997-00232”.

Moeliker så ikke, hvad der skete før NMR 9997-00232 døde, men han er “overbevist om”, at den blev jagtet af sin overfaldsmand før den fløj ind i vinduet. “Andrikker er kendt for at jagte enkelte hunkøns-ænder gennem luften og prøve på at få dem ned på jorden, hvor de voldtager dem,” skriver Moeliker i sin afhandling om hændelsen, der blev udgivet i 2001. Denne tendens er kendt som “flyvende voldtægtsforsøg” og kan også udspille sig mellem to hanner, selvom det er knapt så udbredt.

Det, at kopuleringsforsøget fortsatte efter anden døde, var et sjældent fund. “Nekrofili er set før hos andrikker, men kun blandt homoseksuelle ‘par,’” skriver han. “Så vidt jeg ved, er denne case første gang homoseksuelle, nekrofile tendeser er blevet beskrevet hos andrikken.”

(De ornitologer, jeg tog kontakt til, nægtede at udtale sig med den forklaring, at dette niche-emne ikke var deres ekspertområde – men der var en, der henviste os til et poetisk limerick.)

Der er det også dokumenteret med andre dyr, som for eksempel kænguruen, der er blevet taget i at elske med lig. I Brasilien stødte zoologen Ivan Sazima sidste år på nekrofili mellem firben i parken. Ifølge National Geographic så Sazima et mandligt firben kendt som den sort-hvide tegu parre sig med et hunkønsfirbens lig. Da han vendte tilbage næste dag, så han endnu et mandligt firben, der forsøgte at kopulere med den døde hun-øgle, selvom hendes lig var gået i forrådnelse. Sazime fortale magasinet, at de mandlige firben muligvis ikke var klar over, at det firben, de forsøgte at gøre kur til, var en rådden bunke kød. Forvirringen kan skyldes kropstemperaturen og resterende feromoner. Lignende opførsel er blevet observeret hos andre øglearter og frøer.

Pingviner og søløver, der begge er kendt for at være ualmindeligt nuttede, er også blevet set bedrive hor med deres døde artsfæller.

