Wim Hof blev først genstand for forskning, da det lykkedes ham at være nedsænket i et isbad i en time og 53 minutter, uden at hans kropstemperatur faldt. Han har sidenhed besteget Mount Everest i shorts, modstået højdesyge, løbet et maraton i den namibiske ørken uden vand og bevist i et laboratorie, at han aktivt kan påvirke sit autonome nervesystem og immunforsvar.

Næsten alt hvad Wim har gjort, havde man før troet umuligt, men hans hemmelighed er enkel: han er mester i at meditere.

Videos by VICE

For at demonstrere, at alle og enhver kan tilegne sig hans metoder, tilbød Wim at lære VICEs værter Matt Shea og Daisy-May Hudson at bestige et iskoldt bjerg i shorts – uden at fryse vel at mærke. Men da Matt og Daisy takkede ja til eventyret havde de ingen ide om, at den såkaldte Iceman havde tænkt sig at tage dem med på en psykedelisk rejse på tværs af Europa, der kredsede sig om kløften mellem videnskab og spiritualitet.

Flere fede ting, du kan se:



Giganternes ø

Mød den albanske tatovør, der har overtaget en forladt bunker

Virkelighedens ‘X-Files’