Island elsker fodbold

Denne fotoserie blev oprindeligt udgivet af VICE Portugal

Hvem kunne have forudset, at et fodboldhold, der primært består af spillere fra lavere rækker og en målmand, der arbejder ved siden af som filmskaber, skulle ende i kvartfinalen i til EM? Islands vigtigste mål i historien fandt først sted for et par uger siden i kampen mod Portugal. Da jeg besøgte Island tilbage i 2014, ville jeg aldrig have tænkt på islændingene som værende specielt fodboldinteresserede.

Alligevel så jeg fodboldmål overalt, da jeg var der – i baghaverne, ved siden af frosne søer eller ved foden af majestætiske, isklædte bjerge. Her er billederne af fodboldbanerne, som jeg faldt over, da jeg rejste rundt i Island for et par år siden.