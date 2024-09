‘Jeg elsker min søster’

Billede via Shutterstock

Denne artikel er oprindeligt publiceret af VICE Alps.

Jeg mødte *Tom gennem hans psykoterapeut, som jeg er venner med, men han ville ikke mødes med mig ansigt til ansigt. Han var bange for, at jeg ville dømme ham eller svine ham til. Det er sådan andre har reageret, når han har fortalt om sig selv. Samtidig vil han gerne tale om sit liv. Han siger, at han gerne vil lette hjertet ved at få sandheden ud. Så vi arrangerede et Skype-interview. Han kommer til syne på skærmen i mørke solbriller og en hat for at beskytte sin identitet. Han lover at fortælle mig alt, så længe jeg ikke afslører detaljer om hans privatliv. Så ville jeg nemlig sætte hans frihed på spil.

På Toms profilbillede ses ham og hans kæreste *Lena. Hun krammer ham bagfra og kysser ham kærligt på halsen. Han smiler og lader sine fingre løbe gennem hendes lange, brune hår. Umiddelbart skulle der ikke være noget galt med det her billede. Det skildrer to mennesker, der elsker hinanden – et forhold, der bygger på gensidig tiltrækning.

Men Lena er Toms søster, og for langt de fleste mennesker ændrer det alt. Billedet bliver faktisk et bevis på en kriminel handling. “Jeg er bange for, at folk synes jeg er ulækker,” siger Tom. Han kigger væk og kradser nervøst sine fingre. Han har været i et fast forhold med sin søster i tyve år. “Der er ikke det, jeg ikke har hørt. Folk har kaldt mig en skændsel, søster-knepper, eller ligefrem sagt jeg var retarderet. Og det er blevet sagt af folk, der engang var mine venner. Selvom samfundet ikke vil anerkende [vores forhold], så findes vi, og der er flere af os, end du måske går og tror.”

Læs også: Håndværkeren der jagter pædofile i sin fritid

Rotraut Perner er en psykoterapeut, der siden 1975 blandt andet har arbejdet med diverse incestsager. “I de fleste tilfælde er mine patienter meget generte overfor fremmede,” siger han. “De udviser klare tegn på social angst og har en tendens til at blive hjemme. Det hænger selvfølgelig ofte sammen med deres fortid. I deres barndom måtte de fleste af dem ikke ses med andre børn, fordi deres forældre enten var meget jaloux eller meget strenge og holdt deres børn i meget kort snor.”

Tom og Lena voksede op i en lille østrigsk landsby. De boede i et kæmpe, hvidt eventyrhus og havde en hund i forhaven. Deres mor var hjemmegående og deres far var offentligt ansat. De var velopdragne børn, gik i skole og gjorde deres bedste for ikke at tiltrække for meget opmærksomhed. Skænderier fandtes ikke i deres hjem, og det var obligatorisk at smile. Hvad ville naboerne ellers tro om dem? På et eller andet tidspunkt gik det op for Tom, at han ikke var perfekt. Også Lena. “Jeg begyndte at udvikle ægte følelser for hende, da vi begge to ramte pubertetsalderen,” husker Tom. “Hun blomstrede. Nogle gange holdt jeg øje med hende, mens hun tog tøj på og skammede mig altid bagefter.”

Forholdet mellem søskende er defineret af misundelse, rivalisering og beundring samt behovet for at putte eller have hemmeligheder for omverdenen. Alle de ting hænger sammen med visse fantasier – nogle er foranlediget af popkulturen og medierne, og andre af opvæksten og familiesituationen. Om man vælger at føre dem ud i virkeligheden eller ej afhænger af den enkeltes evne til at vurdere den virkelighed.

Tom forsikrede sig selv om, at det var normalt at være nysgerrig omkring den kvindelige figur. Han var ikke tiltrukket af sin søster, men af kvinder generelt. Men hans følelser blev ved med at blive stærkere. Da hun var 17 fik Lena sin første kæreste. “Det var et helvede for mig,” indrømmer Tom. “Jeg hadede alle hendes kærester inderligt. Lena græd nogle gange, fordi jeg ikke kunne enes med dem. I dag ved jeg, at det var ren jalousi.”

Efter de havde været sammen i tre år var Lenas kæreste hende utro. Midt om natten vaklede hun ind på Toms soveværelse. Han sov allerede, men blev vækket af hendes hulken. Han hentede noget vin fra kælderen for at trøste hende. Det ene glas tog hurtigt det næste og i et øjebliks beruselse puttede Lena sig op af hans skulder.

Dette betragter Rotraut Perner ikke som unormalt som sådan. “Ud fra min professionelle erfaring passer det ikke, at folk ikke er tiltrukket af deres søskende,” siger psykoterapeuten. “Nogle gange er de, andre gange er de ikke. Men det mere centrale er, at forholdet mellem søskende er defineret af misundelse, rivalisering og beundring samt behovet for at putte eller have hemmeligheder for omverdenen. Alle de ting hænger sammen med visse fantasier – nogle er foranlediget af popkulturen og medierne og andre af opvæksten og familiesituationen. Om man vælger at føre dem ud i virkeligheden eller ej afhænger af den enkeltes evne til at vurdere den virkelighed. Det er ofte en evne folk i incestuøse forhold mangler.”

Tom og Lenas fantasi blev ført ud i livet inden længe. “Jeg husker det stadig, som var det sket i går,” siger Tom. “Hun kiggede op på mig og spurgte, hvorfor andre mænd ikke bare kunne være mere som mig.” Det var i det øjeblik, at det skete: Tom var ikke længere i tvivl om, at ham og Lena var mere end bare søskende. Men før han kunne gøre noget, kyssede Lena ham. Tom skubbede sin søster væk. “Hvad fanden laver vi?” råbte han. Lena begyndte at græde.

De næste par dage var rædselsfulde for Tom. Selvfølgelig kunne de bare havde skudt skylden på alkoholtågerne, men var det virkelig bare en engangsaffære? Han kunne ikke få fred for sine tanker. Han begyndte at mindes specifikke situationer: “Det gik op for mig, at Lena og jeg altid har flirtet. Jeg plejede bare at tage det som en joke, men det kunne det ikke have været. Alle de her mystiske situationer blev pludselig krystalklare.”

Nu ved han, at han plejede at se på, mens Lena tog tøj på, fordi han var lun på hende. Han blev ikke opstemt, bare fordi hun var en kvinde, men fordi han også havde følelser for hende. Siden har Lena og Tom talt meget om hændelsen. Lena har fortalt Tom, at hun med vilje lod døren stå åben, så han kunne holde øje med hende. Hun prøvede at forføre ham – men det gik først op for hende efter deres kys. “Jeg var lettet over, at hun havde de samme følelser for mig,” siger Tom. “Vi kunne være glade sammen. Men det var selvfølgelig en lidt utopisk tanke. I virkeligheden var vores kærlighed en forbandelse. Det er den stadig.”

Der gik det op for mig, at vi er kriminelle.

Incest er ulovligt og betegner generelt samleje mellem nære familiemedlemmer. I Østrig, hvor Tom og jeg er fra, kan incest mellem forældre og børn straffes med op til et år i fængsel og incest mellem søskende op til seks måneder (den østrigske straffelov, paragraf 211). I Danmark kan man straffes med op til to års fængsel for at have sex med sin bror eller søster.

Læs også: Mød homo-graffitimaleren, der dekorerer København med røvhuller og regnbueflag

Da Tom og Lena havde sex for første gang, var det ikke bare en kærlighedsakt – det var også en strafbar handling. “Der gik det op for mig, at vi er kriminelle. Men ifølge paragraf 211 kan voksne mennesker straffes for at starte forhold med andre voksne, der har givet samtykke. Vi tvinger ikke hinanden til noget.”

For Tom er paragraf 211 en kæmpe, sort sky, der konstant hænger over ham. Han forstår ikke, hvorfor han skulle blive smidt i fængsel. “Hvornår er væmmelse blevet et acceptabelt grundlag for at spærre andre mennesker inde? Der er ingen, der ville fængsle nogen for at have sex med en kage, bare fordi der var nogen andre, der syntes det var ulækkert.”

Selvfølgelig har incestlovene også en biologisk dimension. Professor Franco Laccone, der er læge ved Institute of Medical Genetics på det medicinske fakultet i Wien, fortæller, at “der ikke er nogen farer ved incestuøse forhold udover den øgede risiko for genetiske forstyrrelser, set fra et biologisk perspektiv.”

“Familiemedlemmer har en fælles genpulje, og den bliver mere og mere ens, jo tættere beslægtet man er,” forklarer Laccone. “Selvfølgelig har alle det, vi kalder ‘tavse mutationer’, der er fuldstændigt harmløse. Problemerne opstår først, når man har de samme mutationer i præcis de samme gener. Det er der betydeligt større risiko for mellem familiemedlemmer. Hvis forældrene er fætter og kusine stiger risikoen for en recessiv genetisk fejl i barnet til 6%, hvorimod sunde forældre fra forskellige familier kun har en risiko på 3% for at videregive samme type fejl.”

For mødre er det at blive gravid af incestuøst samleje cirka lige så farligt som at blive gravid, hvis du lider af trisomi, forklarer Laccone.

Tom har i årevis været optaget af incestlovgivningen. Da Patrick Stübig lavede en forfatningsmæssig appel mod incestlovene i Tyskland i 2008, jublede Tom. Han troede for første gang virkelig, at loven kunne blive afskaffet. Men appelsagen fik afslag. Den tyske forfatningsdomstol fremsatte følgende grundlag for, hvorfor incestlovene ikke burde ændres:

• Folkesundhedsmæssige årsager (hovedsageligt for at værne om adspredelse i genpuljen).

• Udover sin historiske relevans beskytter denne lov sårbare parter mod traumer, der kunne opstå selv ved samtykkende sexakter.

• At undgå at sende det “forkerte signal” til befolkningen ved at afkriminalisere.

For Tom bygger den tredje grund udelukkende på arbitrære samfundsnormer. I dag er der et andet forfatterskab, han også ser som livsnødvendigt. Hans Jörg Albrecht, der er direktør på Max-Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, har ihærdigt forsøgt at modbevise de mest udbredte rygter omkring incest med en komparativ empirisk og juridisk analyse. Albrechts forfatterskab er Toms bibel. “De fleste tror, at paragraf 211 er til for at værne om ufødte børn,” siger Tom. “De er bare helt forkert på den. De går ud fra, at 100 procent af børn, der kommer ud af incestuøse forhold, er handicappede.”

Hvilken slags menneske forelsker sig i sin søster? Det er utroligt, hvad et tabu kan gøre ved ens selvværd.

Men der er også mere alvorlige ricisi. Børn af forældre, der er i familie, kan have autosomale recessive genetiske fejl. Men det er ikke fastslået, hvor høj den risikoen er sammenlignet med børn af forældre, der ikke er i familie.

“Jeg ville forstå det, hvis du fortalte mig: du skal i fængsel, fordi du udsætter dit barn for fare,” fortsætter Tom. “Men mit barn er sundt, og min kone og jeg elsker hinanden af egen fri vilje. Det er derfor alle de andre grunde til, at det skulle være strafbart, ikke gør sig gældende.”

Tom og Lena holdt deres forhold hemmeligt i flere år. “I lang tid troede vi, at vi var syge. Hvilken slags menneske forelsker sig i sin søster? Det er utroligt hvad et tabu kan gøre ved ens selvværd.” Tom fik en depression.

Han separerede sig i en kort periode fra Lena og prøvede kort tid efter at begå selvmord. Lena fandt ham bevidstløs i badekarret med sovepiller liggende ved siden af sig. Han blev reddet, men det var et vendepunkt for ham: “Noget var nødt til at give sig. Jeg havde det som om, at jeg levede i en bobbel.”

Derfor besluttede Lena og Tom sig for at flytte ud af deres forældres hus og langt væk fra alle, der kendte dem. I dag har de en lejlighed sammen i Tyskland. Deres nye venner tror, at de er gift. De fik for nyligt en lille pige. “Lena var nødt til at erklære barnets far som ukendt. Vi ville ikke risikere noget. Jeg vil aldrig lade dem spærre mig inde og adskille mig fra min familie.”

*Alle navne er blevet ændret.

