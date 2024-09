Billeder af liv og død i New Yorks gader

Når man går ned ad gaden i New York, så har man en tendens til at fokusere på skyskraberne, der tårner op alle vegne som bjerge af glas og stål. Jeg kigger derimod altid ned – primært fordi jeg kun er 1,50 høj og har været bange for at træde på stregerne, siden jeg var barn. Over de sidste fire år har jeg taget billeder af glemte og forladte ting. Billederne fortæller en anderledes historie, ikke om byens mennesker, men om hvad de har efterladt.

