Next Gen: Heaps

I Next Gen følger VICE en ny generation af entreprenører, der realiserer deres visioner i en globaliseret verden.

Heaps er vokset til en af de mest lovende danske apps i løbet af det sidste års tid. Appen, der i sin tid var inspireret af radioprogrammet Festen og Gæsten, lader grupper møde hinanden i nattelivet til hygge eller fest. Heaps er udviklet af seks studerende, der på relativt kort tid har formået at opbygge en base på mere end 35.000 brugere i Danmark. Derudover åbnede de i slutningen af Januar op i Sverige, og nu er firmaets CMO og COO, hhv. Frederik Bjerager og Kristoffer Juhl, flyttet midlertidigt til Californien for at prøve at slå igennem der.

Vi fulgte drengene til Sverige og USA for at høre om, hvad det kræver at tage sine visioner seriøst.