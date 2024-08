Opskrift: Cheeseburger-forårsruller

Portioner: 4

Forberedelse: 15 minutter

Samlet tid: 45 minutter

Ingredienser

500 g hakket oksekød

salt og friskkværnet sort peber, til at krydre med

2 spsk rapsolie, plus lidt mere til at stege med

150 g syltede agurker, finthakket

120 g sød sennep

100 g ketchup

8 skiver ost, finthakket

1 lille løg, finthakket

1 spsk mel

1 pakke mellemstor rispapir

Vejledning

1. Form oksekødet til fire lige stor bøffer. Krydr dem godt med salt og peber. Varm olie op i en stor pande, og steg bøfferne. Vend dem kun en enkelt gang, indtil de er mediumstegte – cirka 8 minutter. Sæt dem på en tallerken, og smid dem i køleskabet, indtil de er blevet helt kolde.

2. Smuldr de kolde bøffer ned i en stor skål, og bland dem med syltet agurk, sennep, ketchup, ost og løg. Bland ingredienserne godt sammen.

3. Bland mel sammen med 1 spsk vand, i en lille skål.

4. Tag et stykke rispapir, og læg det foran dig, så et af hjørnerne peger ind mod dig. Placer cirka to spsk fyld nederst på rispapiret, og rul det derefter opad. Stop, når du når halvvejs, og fold så venstre og højre hjørne indad, så rispapiret ligner en kuvert. Pensl en lille smule af vand- og melblandingen på det sidste hjørne, og rul rispapiret det sidste stykke vej.

5. Lav et ordentligt oliebad i en stor gryde, og varm olien op til 180°C. Friter forårsrullerne i små hold, indtil de er gyldne og sprøde, cirka 5 minutter. Tag de færdigstegte ruller op ad olien med en hulske, og lad dem dryppe af på en tallerken dækket med køkkenrulle. Værsgo!