Opskrift: Kold ramen

“Du kan også tilpasse den her opskrift, hvis du vil bruge de rester, du har liggende i køleskabet.”

Portioner: 1

Forberedelse: 5 minutter

Samlet tid: 12 minutter

Ingredienser:



til soja-vinaigrette:

2,5 dl sojasauce

1,25 dl

4 spsk sukker

3 spsk sesamolie

1 1/2 tsk revet ingefær

1 tsk hvidløg

knivspids hakket chili

en lille håndfuld hakket forårsløg

en lille håndfuld hakket bladbeder

en lille håndfuld ærteskud

majs fra 1 kogt kolbe

1 æg, pocheret

1-2 spsk kimchi

1 spsk furikake

2,5 dl kogte ramennudler

Directions

1. Blend ingredienserne til soja-vinaigretten, og hæld det gennem en si. Stil til side.

2. Kog nudlerne i et par minuter. Hæld dem i et dørslag, som du hurtigt dypper i isvand for at afkøle nudlerne.

3. Bland de kolde ramennudler med 2-3 spsk soja-vinaigrette, tilsæt det grønne tilbehør og kimchi, og smag til med furikake. På toppen lægger du det pocherede æg.