Pigerne der scorer på Grindr

Dating-miljøet sutter – især online, og især for heteroseksuelle kvinder. Alle ved det og alle skriver om det. Der er endda en del smarte apps, der ser sig selv som løsningen på det problem – det gælder for eksempel Bumble, Hinge, og Siren. Men for Adriana DiGennaro var der en meget nemmere måde at redde sit online datingliv: hun downloadede bare Grindr.

Grindr markedsfører sig som “verdens førende sociale app kun for homoseksuelle, biseksuelle og nysgerrige mænd.” Det er en geosocial networking app, eller måske mere præcist, den hurtigste måde for mænd at finde andre mænd at kneppe. Det virker umiddelbart ikke som et optimalt sted at finde et knald som kvinde, men Adriana insisterer på, at hendes Grindr-eventyr ikke har været spildt arbejde.

Hun har datet på nettet i omkring 12 år og har i den periode mødtes med omkring 300 mænd. Hun siger, at “det altid er meget mere spændende, når der står i hans profil, at han er biseksuel, end hvis han bare er hetero. Fordi, du ved, jeg er vild med det lort.”

Adriana downloadede Grindr efter hendes ven, der er genderqueer, fetich-glad og har “NO REGRETS” tatoveret under hver af hendes baller, havde haft flere gode oplevelser med appen. Adriana startede med at skrive til pæne fyre (“Jeg var sådan, ‘Du er virkelig lækker, undskyld jeg er en pige.’”), men så fandt hun ud af, at det var bedre at vente på, at interesserede mænd henvendte sig til hende. Hun har indtil videre mødtes med tre mænd, hun har mødt på Grindr.

En af de mænd, hun mødte over appen, er heteroseksuel, men er bare virkelig glad for at give blowjobs. “Han har ikke sex med mænd; han kysser ikke med mænd; han gør ikke noget med mænd andet end at sutte fucking pik, altså sindssyg deep-throating,” siger Adriana, der var noget forvirret over konceptet til at starte med. “Jeg var sådan, Helt ærlig, hvis du godt kan lide af få pik ned i halsen, så er du tydeligvis ikke hetero.” Men nu ser hun mere nuanceret på hans seksualitet: “Det gik op for mig, at min internaliserede seksualitet fik mig til at prøve at sætte folk i bås på en måde, der bare ikke kan lade sig gøre. Han er sgu hetero.”

På et tidspunkt inviterede den heteroseksuelle blowjobentusiast en ven på besøg, der også var hetero og tosset med at give blowjobs. Adriana husker lykkeligt tilbage på besøget: “Jeg var sådan, ‘Oh my god, jeg har ventet på det her øjeblik hele livet.’ Jeg har altid gerne ville have en trekant med to mænd,” siger hun. “Så han tog en fyr med hjem, og jeg så på, mens de suttede hinanden af. Det var første gang, jeg har set en fyr lave noget med en anden fyr, og det var så sindssygt frækt, at jeg blev nødt til at kigge væk. Det var som at stirre direkte på solen. Jeg kunne ikke se på. Det var sådan glødende varmt, og jeg blev nødt til at vende blikket væk. Jeg missede hele showet. Det var ligesom en solformørkelse.”