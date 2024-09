Q&A: Derek Blasberg

Denne artikel er en del af Sustainability Week og er udarbejdet med sponsorat fra Copenhagen Fashion Summit.



Den amerikanske forfatter og “Our Man on the Street” for Vanity Fair, Derek Charles Blasberg, deler her sit syn på bæredygtig mode.

VICE: Hvorfor spiller mode så fremtrædende en rolle i samfundet?

Derek Blasberg: Ordet ‘mode’ handler for mig om industrien, men det, jeg er interesseret i, er ‘stil.’ Den visionære modedesigneren Coco Chanel sagde engang noget i retning af, at stil er i himlen, på gaden, og det har at gøre med idéer, måden vi lever på, og hvad der sker i verden. Når jeg tænker på, hvordan bæredygtig mode kan bidrage til verden, er det dét, jeg tænker på.

Hvorfor mener du, at mode bør beskæftige sig med bæredygtighed?

Mode handler om luksus, og jeg mener, at den ultimative luksus er at have ro i sindet velvidende, at dit tøj ikke har haft negative konsekvenser for menneskeheden.

Hvordan kan modeverdenen blive mere bæredygtig?

Det første skridt er at indrømme, vi har et problem.

Hvad fik dig til at gå op industriens indflydelse på miljøet?

Har du nogensinde set The True Cost? Når du gør, vil du aldrig tænke på tøj på den samme måde igen.

Hvilket råd vil du give til folk, der først lige er begyndt at tænke på industriens aftryk på miljøet?

Nu skal du høre: Da jeg var ung, syntes jeg, det var glamourøst konstant at købe nye ting og aldrig blive set i det samme outfit to gange. Når jeg ser tilbage på den mentalitet, krummer jeg tæer. Nu forbruger jeg mindre – men jeg forbruger også bedre. Jeg tænker på kvalitet, og hvor mange gange jeg har tænkt mig at have noget på.