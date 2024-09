Ribeye milanese

Portioner: 4

Forberedelse: 15 minutter

Total: 30 minutter

Ingredienser

4 store ribeye steaks, skåret i 0,6 cm tykke skiver

1 spsk adobo krydderi, plus lidt mere til at smage til med.

1 spsk knust hvidløg

10 dl saltkiksekrummer

3 store æg

1 tsk salt

120 ml extra jomfruolie, til at stege

Vejledning

1. Krydr bøfferne med salt og peber og lad dem trække i 10 minutter.

2. Hæld kiksekrummerne i en dyb tallerken. Pisk æggene sammen med adobo, hvidløg, salt og peber.

3. Dyp bøfferne, en ad gangen, først i æggeblandingen og derefter i krummerne. Sørg for at du dækker dem godt og jævnt til over det hele.

4. Varm olien op i en stegepande ved mellemhøj varme. Steg bøfferne en ad gangen til de er gyldenbrune, cirka 4 minutter. Vend dem kun en gang, og læg dem efterfælgende på en tallerken, der er dækket til med køkkenrulle.

5. I Puerto Rico ville man servere retten med hvide ris, bønner og salat. Husk at lave milanese sandwich med eventuelle rester.

