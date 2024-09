Sådan er det at vokse op med en mor, der er sexekspert

Foto af Ben Thomson.

Jeg har altid vidst, hvad min mor arbejde med. Alt efter hvem man spørger, er hun sex coach, forholdsguru, eller sexpert. Personligt kalder jeg hende sexolog. Hun har gjort det til sit livs mission at hjælpe folk med at opnå deres seksuelle potentiale. Du har sikkert læst noget hun har skrevet, hørt hende i radioen eller set hende på TV, men jeg har hørt på min mor snakke om sex hele mit liv.

Den første gang min mor snakkede med mig om sex var i forbindelse var da jeg gik i syvende klasse og skulle have 10 venner på overnattende. De vidste alle sammen godt, at hun var sexolog, så den modigste af mandede sig op til at spørge hende: “hvorfor har folk analsex?” Min mor svarede på spørgsmålet og forklarede os derefter, hvordan man onanerer ordentligt.

Det har altid været vigtigt for min mor, at man onanerer rigtigt. Jeg vil skyde på, at hun gennemgik det med mig mere end ti gange. Hun lagde vægt på, at man bør tage den med ro, fordi det aldrig kun handler om orgasmen.

Man har ikke lyst til at sidde og onanere efter sin mors anvisninger. Før eller siden popper tanken “hvad var det nu, min mor sagde?” bare ind i hovedet.



Min mors holdning til det er, at vi er fanget i en meget orgasmecentreret opfattelse af seksualitet. Fordi sex, som alt andet, stadig er meget patriarkalsk, så ender de fleste heteroseksuelle par bare med at have sex på samme måde, som mænd onanerer. Man erstatter bare hånden med en vaginaen. Når man tænker over, giver det ret god mening. Og hun ville bare ikke have, at jeg skulle vokse op med et billede af sex som værende udelukkende et middel til at nå klimaks. Men når det er sagt, ville jeg meget hellere have fundet ud af det hele selv… Man har ikke lyst til at sidde og onanere efter sin mors anvisninger. Før eller siden popper tanken “hvad var det nu, min mor sagde?” bare ind i hovedet.

Min mors job gjorde mit hjem ret spændende. Vi havde puder formet som anatomisk korrekte vaginaer liggende rundt omkring i huset. Da jeg var teenager, kom flere af mine venner udelukkende på besøg for at gå på opdagelse efter min mors mere end almindeligt velassorterede dildoskuffe. Hun havde især en, der både sprællede, snoede sig og havde vibrerende dupper på sine i forvejen vibrerende dupper. Desværre lå der aldrig noget, mine venner og jeg faktisk kunne bruge til noget.

Jeg er opdraget til at være positivt indstillet omkring sex. Jeg mistede min mødom da jeg var 15, og på trods af al min mors vejledning var det stadig elendig sex. Men efter det gik det hurtigt fremad, fordi jeg allerede havde så meget teoretisk viden med i baggagen. Første gang jeg fik min partner til at komme, var jeg bare nødt til at fortælle min mor om det. Hun var virkelig stolt. Det gælder nok for de fleste, at det nærmest føles bedre at give sin partner en orgasme end at få en selv.

For lige at præcisere – min mor har aldrig givet mig egentlig “sex coaching”. Hun har aldrig sat mig ned og gennemgået, hvordan man har sex med en pige, men hun har fortalt mig, hvor vigtigt det er at variere tempo og penetrationsdybde og sådan nogle ting. Det er mærkeligt at tænke på det i den kontekst – din mor, der rådgiver dig om dit sexliv, men det har været ret effektivt. Mine kærester har altid sat stor pris på hende.

Alt taget i betragtning har det været virkeligt fedt at have en mor, der er sexolog. Lige nu har jeg et valgfag på universitetet, hvor vi diskuterer pornografisk billedmateriale. Folk er så konservative omkring sex, selv når det er i en teoretisk sammenhæng. Vi har alle sammen lige holdt en præsentation i det fag, og alle andre var virkeligt anspændte over at skulle snakke om sex foran klassen. Under min præsentation viste jeg et super high-def billede af et virkelig intenst orgie, men det rørte mig ikke. Det er jeg ret stolt af, og det er helt sikkert, fordi jeg er blevet opdraget af en sexolog. Så bortset fra, at min mors stemme en gang imellem dukker op, når jeg onanerer, kan det klart anbefales at have en sexpert som mor.

