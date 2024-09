Bag plastikkirurgernes lukkede døre

Kun medarbejdere må gå bag gardinerne. Alle billeder af Ji Yeo.

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA.

Gennem det seneste årti har fotografen Ji Yeo studeret boomet i kosmetiske operationer i Sydkorea intenst. “Som hos mange andre koreanere opstod min fascination for plastikkirurgi i en ung alder, og den udsprang af et ønske om selv at få foretaget en operation,” skriver Yeo om sin fremgangsmåde. “Siden da er kosmetiske operationer gået fra at være noget, man overvejer nøje, til mere at være en nødvendig rutine.”

I sin fotoserie It Will Hurt A Little skildrer Yeo tomme rum uden patienter eller læger og supplerer med et enkelt portræt af en plastikkirurgisk konsulent. Tidligere har Yeo taget dramatiske portrætter af patienter, der kommer sig efter plastikoperationer, og lavet happenings, hvor hun opfordrer publikum til at komme og tegne på hendes krop med tusch for at vise, hvilke operationer hun “burde” få foretaget.

Se nogle udvalgte billeder fra Yeos It Will Hurt A Little-serie herunder.

Consultation manager hos Gyalumhan Plastic Surgery

Gyalumhan Plastic Surgerys venteværelse

Venteværelset på Wonjin Aesthetic Surgery Clinic

Receptionen hos Gyalumhan Plastic Surgery

Venteområdet hos Herche Plastic Surgery

VIP-lounge hos

Regen Medical Group

Konsultationsrummet hos Herche Plastic Surgery

Konsultationsrum hos Hyundaimihak Plastic Surgery

Den ledende læges kontor på Wonjin Aesthetic Surgery Clinic

Operationsstue hos Mega Plastic Surgery

Operationsstue hos Herche Plastic Surgery

Mega Plastic Surgerys infrarøde terapi

Operationsstuen hos Gyalumhan Plastic Surgery

Detaljer fra operationsstuen

Medicinsk affald

Medicinsk affald

Fedtbøtter fra fedtsugninger i et medarbejderområde

Regen Medical Groups luftbad

Rulleborde med udstyr i et medarbejderområde

Ji Yeo har studeret fotokunst på Rhode Island School of Design, International Center of Photography og Seoul National University. Se mere af Yeos arbejde på hendes hjemmeside.