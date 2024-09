Den nye iPhone SE føles lidt gammel, fordi skærmen faktisk er det

Billede via iFixit



Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Motherboard

Apple bruger en to og et halvt år gammel skærm på deres splinternye iPhone SE. Ifølge elektronikeksperterne fra iFixit, så er displayet på iPhone 5S fuldstændig identisk med det fra iPhone SE.

Videos by VICE

Siden den blev annonceret, har snakket gået på, hvordan SE dybest set er en iPhone 6S proppet ind i kroppen på en 5S, og de første tests viser, at det passer meget godt. SE har det samme design som 5S, men det står nu klart, at Apple har udeladt enkelte 6S features som 3D touch og en hurtigere fingeraftryksaflæser, fordi den vitterligt benytter det samme frontpanel som den ældre model, som blev lanceret i september 2013.

“Lighederne stikker dybere end overfladen,” skriver iFixit i deres undersøgelse af enheden. “Efter nogle få tests fandt vi ud af, at 5S displayet er copy-pastet direkte til SE – udstyret, forbindelsesklemmerne og funktionaliteten er den samme. Det passer fuldstændig sammen.”

Prisen på iPhone SE er mærkbart lavere end nogen anden ny iPhone i lang tid, og det er måske fordi – og det er ren spekulation det her – at Apple havde en helvedes masse 5S skærme liggende, efter at have repareret en masse 5S skærme. Uanset hvad er det selvfølgelig nemmere at opjustere produktionen af noget, som allerede er designet og videreudviklet, end det er at skabe noget nyt.

Det er ikke nødvendigvis en dårlig nyhed for dem, som overvejer at købe en iPhone SE, så længe man har det fint med den relativt kedsommelige skærm på 5S’en. Det er ret vanskeligt at udskifte LCD-skærmen og frontglasset på 5S’en, men det er dejligt nemt at udskifte hele frontpanelets display, inklusiv frontkameraet (som er det samme som 5S) og hjemmeknappen (som også er det samme som fra 5S).

Hvis din skærm går i stykker, så kan du købe en billig erstatning fra en af de mange butikker, som sælger reservedele på eBay og andre steder på nettet. Et 5S frontdisplay, kamera og det hele løber ikke op i mere end cirka 350 kroner, men man kan få betragteligt falskere produkter for omkring 175 kroner, hvis man shopper lidt rundt. iFixit siger, at deres gamle reparationsguide også er kompatibel med SE, hvilket gør arbejdet lidt nemmere for dem.

Der er et sidste element, som er værd at nævne i den her ‘det-føles-lidt-som-en-gammel-iPhone’ sag: Touch ID-kablet, som forbinder hjemmeknappen med resten af telefonen, er en skrøbelig lille sag, som nemt knækker over, når du fjerner eller erstatter frontdisplayet. Apple har omplaceret kablet til iPhone 6 og 6S, hvilket gør det væsentligt nemmere (og mindre risikabelt) at reparere.

Når man fjerner skærmen fra en 5S eller en SE, så knækker kablet over, hvis man ikke er super forsigtig, og det ødelægger Touch ID-funktionen fuldstændigt. Det er en sikkerhedsforanstaltning, som gør det umuligt for regeringen – eller mere sandsynligt; en tyv – at stjæle data på en telefon ved at omkode den til en andens fingeraftryk.

Men ja – ny telefon, gammel skærm. Det er en god ting, hvis du er klodset, men ikke så fedt, hvis du går op i at have en telefon, der ser flot ud.

Mere fra MOTHERBOARD:

Dit liv bliver bedre, hvis du dropper din smartphone



Sådan kan Paven blive kongen af Instagram



Nu kan hackere bryde ind i offline-computere i et andet rum