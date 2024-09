Der hærger en epidemi i Thailand. Det metamfetaminbaserede stof, “yaba” har på grund af sin lave pris erstattet heroin som det foretrukne stof i den gyldne trekant, og nu står Thailand med en hel generation af unge, som er afhængige af denne nye, farlige afart af meth. VICE Japan tog til Thailand for at undersøge sagen og besøgte blandt andet et kloster, som tilbyder et unikt afvænningsprogram, der involverer daglige gruppe-opkast.