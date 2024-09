The Pizza Show: Brooklyn

I første afsnit af vores nye serie The Pizza Show er vi taget til Brooklyn i New York. Vores vært, Frank Pinello, er født og opvokset i Brooklyn, og han ser tilbage på den vigtige rolle, det lokale pizzeria spillede i hans barndom. Vi starter ud med et besøg på Roberta’s i Bushwick, et pizzeria der egenhændigt har sparket nyt liv i et ellers faldefærdigt nabolag.

Derefter besøger vi Mark Iacono, der ejer Lucali i Carroll Gardens. Han har selv bygget sin restaurant, som forsøger at bevare nabolages traditioner gennem pizza. Og hvad ville et program om pizzaer være uden et besøg hos Brooklyns ubestridte pizzakonge: Dom DeMarco fra Di Fara i Midwood. Et besøg hos Dom kan få selv erfarne pizza-aficionadoer til at sætte spørgsmålstegn ved deres egne kreationer.

Sæson 1 Afsnit 1 af The Pizza Show. Se mere