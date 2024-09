The Pizza Show: Chicago

Chicago spiller ikke kun på én hest, når det kommer til pizzaer. I Chicago er der ingen regler, når det kommer til pizza. Her kan du få alt fra deep-pan til tynd skorpe. Vores vært Frank Pinello har aldrig tidligere været i Chicago, men han er åben overfor at lære nye ting, selvom han er vokset op med New York slices. Der er ingen tvivl om, at det, der gør Chicago så speciel, er byens indbyggere. Så selvom vi åd en masse gode pizzaer, var det menneskene, vi mødte, der gjorde turen til noget helt specielt. Uanset om Frank fik en lektion i deep-pan pizzaer af Marc Malnati, lavede pizzaer sammen med Rose på Vito & Nick’s, eller fik danseundervisning sammen med ejeren af Freddy’s Pizza, så er der en tin,g der er sikkert, når det handler om Chicago: Byen har fantastiske pizzaer, men endnu mere fantastiske mennesker.

Sæson 1 Afsnit 3 af The Pizza Show. Se mere