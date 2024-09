Ny ‘fixefabrik’ vil gøre Vesterbros stofscene endnu større

Billede af Fixelancen via Flickr-brugeren Lisa Risager.

Et nyt stort fixerum med plads til 24 stofbrugere ad gangen slår dørene op på Halmtorvet på Vesterbro i 2016. Samtidig bliver det mobile stofindtagelsesrum fixelancen parkeret i garagen, og dermed også planerne om at decentralisere stofscenen i et kvarter, der snart ikke kan rumme flere stofbrugere. Det får naboerne til stofscenen til at frygte et “pusherstreet for hårde stoffer” – i hjertet af et Københavns mest hippe beboelseskvarterer.

I manges øjne er reklamefilmen, der ledsagede åbningen af hipsterhotellet Urban House på Istedgade, et symbol på kastreringen af Vesterbro – et sidste søm i kisten til bydelen, der engang var alt andet end børnevenlig, men som i dag har kapituleret til turisterne og de ressourcestærke tilflytterfamilier.

Men har du lagt mærke til, hvordan de fleste caffelatteslubrende småbørnsmødre på spadseretur ned ad Istedgade har det med at dreje barnevognen 180 grader, når de når til krydset ved Gasværksvej? Det er der en grund til. I denne ende af Vesterbro er alt, som det plejer at være. Her er stadig desperate sjæle, der traver retningsløst omkring, forhutlede mennesker, der sidder bøjet over knitrende sølvpapir, blå blink og lyden af klirrende glas, der skærer gennem den kolde nat. Her dominerer stofbrugerne gadebilledet – og det bliver de ved med, efter det står klart, at planerne om at lave mobile fixerum i andre bydele er blevet skrottet.

Billede af Daniel Richards Wagtmann.

Det har ellers fra start af været hensigten, at kommunens fixeambulance skulle køre ud til andre dele af byen, hvor stofbrugere i dag ikke har mulighed for at injicere under ordentlige forhold, ligesom man kan på Vesterbro. Men når det nye permanente fixerum åbner til næste år, bliver fixelancens driftsbevilling flyttet derover. Og det vækker harme lokalt. Social iværksætter og redaktør af lllegal Magasin, Michael Lodberg Olsen, er en af de oprindelige initiativtagere til Fixelancen, og han står fuldstændig uforstående over for kommunens beslutning om at tiltrække endnu flere stofbrugere til Vesterbro frem for at aflaste bydelen med lokale fixerum i andre bydele.

“Konsekvensen af den her beslutning er, at vi får en endnu mere koncentreret stofscene på Vesterbro. Vi har været sindssygt tålmodige og har altid behandlet stofbrugerne godt. Det mobile fixerum har holdt stille i over tre år, og nu da det nye fixerum kommer, bliver fixelancen så parkeret i garagen frem for endelig at komme ud at køre. Hvorfor må stofbrugerne ikke blive reddet ude på Amager eller i Nordvest eller de andre bydele, hvor dødeligheden blandt stofbrugere er størst?”

Skyen er i forvejen verdens største fixerum målt på stofindtag […] og nu vil man så skabe et endnu større fixerum med plads til endnu flere brugere – lige rundt om hjørnet. Var der nogen, der sagde fabrik? – Michael Lodberg, Redaktør på Illegal Magasin



Indre Vesterbro har lige nu tre fungerende stofindtagelsesrum. Den Runde Firkant på Halmtorvet, Skyen i Istedgade og fixelancen. Alle er enige om, at at ordningen redder liv. En optælling fra maj 2015 viser, at personalet på Skyen siden åbningen har håndteret 301 overdoser, men ingen af dem er endt med dødsfald. Herudover er 70-80 procent af kanyleaffaldet forsvundet fra gaderne. Hvis overdoserne var sket i baggårde og kælderskakte, havde statistikken utvivlsomt set anderledes dyster ud.

Af samme årsag har tilstrømningen til Vesterbros fixerum været enorm, og ofte er efterspørgslen større end kapaciteten. Det er derfor umiddelbart positivt, at kommunen nu øger kapaciteten med et nyt stort fixerum, men Michael Lodberg Olsen peger på erfaringer fra udlandet, som viser, at mindre lokale fixerum fungerer meget bedre end Vesterbros “fixefabrikker”. Politiet ser da også med en vis bekymring på koncentration af kriminalitet omkring de travle fixerum.

Stofbruger på Skyen. Billede af Lousy Auber.



“Skyen er i forvejen verdens største fixerum målt på stofindtag – på måske verdens mindste stofscene. Nummer to på listen er Vancouver i Canada, hvor stofscenen består af cirka 8000 mennesker sammenlignet med Vesterbros 800. Alligevel er der flere, der fixer i Skyen end i tilsvarende fixerum i Vancouver. Det siger noget om proportionerne. Og nu vil man så skabe et endnu større fixerum med plads til endnu flere brugere – lige rundt om hjørnet. Var der nogen, der sagde fabrik?” spørger Michael Lodberg retorisk.

Socialborgmester Jesper Christensen (S) har forståelse for de lokales bekymring, men han lægger vægt på, at etableringen af det nye fixerum er et forsøg på at forbedre forholdene for både naboer og brugere:

“I forhold til at Halmtorvet 17 skulle skabe et pusherstreet, vil jeg mene, at det vel svarer til den situation, man ser i dag. Formålet med det hele er dog, at man vil gøre det bedre både for brugerne og naboerne. Det er min klare opfattelse, at det generelt er blevet bedre, efter man har lavet stofindtagelsesrummene. Jeg ved godt, at der er gener forbundet med det for naboerne, og det er noget af det, vi gerne vil drøfte løbende med dem,” siger han til Vesterbro Bladet.

Selvom det ligger fast, at Fixelancen indtil videre bliver parkeret i garagen, er det ifølge borgmesteren ikke utænkeligt, at den en dag kommer ud at køre i andre bydele.”Både Sundholm og Nordvest har været i spil som oplagte steder at gøre noget, og det er da klart en fremtidig mulighed, at der også skal være fixerum derude. Det vigtigste lige nu er dog, at vi følger udviklingen, når Halmtorvet 17 åbner,” siger Jesper Christensen.

Billede af Lousy Auber.



Formanden for Vesterbro Lokaludvalg, Thomas Warburg, giver dog ikke meget for borgmesterens udmelding.

“Vi har hele tiden sagt, at det er en skidt ide at centralisere alle stoftilbud, for kvarterets beboere kan snart ikke bære mere. Der er tale om rigtig mange brugere, som er koncentreret på et meget lille område, og derfor var vi mange her på Vesterbro, der så frem til, at fixelancen kom ud at køre. Vi har sendt et tydeligt signal til socialborgmesteren om, at vi ikke er tilfredse med beslutningen.”

Formanden for brugernes akademi, Anja Plesner Bloch, er ligeledes skuffet over, at kommunen ikke vil give byens stofbrugere muligheden for at indtage stoffer under sikre forhold andre steder end på Vesterbro.

“Det er tarveligt at stille en fuldstændig brugbar fixeambulance i garagen. Det nye fixerum på Halmtorvet 17 er helt fint, men det ene tiltag må ALDRIG være på bekostning af et andet, så længe at der stadig dør mere end 200 stofbrugere af overdoser om året i Danmark. Så kære socialborgmester, beslutningen bør virkelig genovervejes. Der er brug for den bil ude i byen, så vær rar at lytte til os som det handler om,” skriver hun på Facebook.

