Vi snakkede med dem, der har det ufedt til Distortion

Du har muligvis bemærket, at det er den tid på året, hvor en vis musikfestival ved navn Distortion rammer København. Du ved, det er den dér håndfuld glade dage, hvor du må gøre ting i det offentlige rum, som normalt ville udløse bøder eller ligefrem få dig arresteret på andre, mindre frisindede breddegrader. Selvom en del Distortion-gæster brokker sig over trængsel og dårlige toiletforhold, så kan de fleste af os nok blive enige om, at det er røvfedt at drikke sig i hegnet på en solbeskinnet hverdagsaften midt ude på en afspærret gade sammen med titusindvis af andre københavnere. Det er den ultimative manifestation af vores efterhånden verdenskendte drukkultur.

Men, men, men. Det er ikke alle københavnere, der er lige begejstrede for dette tilbagevendende cirkus af fulde mindreårige, urin-tsunamier og dakke dak-techno. Der findes både lokale beboere og erhvervsdrivende, for hvem idéen om, at deres kvarter én dag om året bliver transformeret fra civiliseret bymiljø til Camp East på Roskilde festival, er ganske forfærdelig. Og de skal også have lov at komme af med deres frustrationer, når nu vi andre har det så sjovt med at pisse, danse og drikke os gennem deres lokalområder.

Vi gik på gaden for at snakke med folk, der har det ufedt, mens du går amok til Distortion.

Kurt Jensen, Driver antikvariatet Kjöbenhavn på Blegdamsvej

VICE: Hvad synes du om Distortion?

Kurt Jensen: Det er noget værre larm. Det er ikke i orden. I stedet for at holde Distortion der, hvor vi andre skal bo og arbejde, kan de så ikke holde det i Fælledparken eller på Kløvermarken? Det er noget svineri. Hold det dog i Dyrehaven. Ej, det er sgu synd for dyrene.

Hvad er din værste Distortion oplevelse?

Det var, da en gruppe længere nede af Blegdamsvej gik amok og kastede med flasker og begyndte at tæve løs på hinanden.

Hvor længe har du haft butikken?

Siden 1992. Hvert år gruer jeg for Distortion. Når jeg går, så blokerer jeg dørsprækken indefra, så folk ikke kan smide ting ind.

Hvordan er det at komme på arbejde dagen efter Distortion?

Der er fyldt med glasskår og skrald over det hele. Det er ikke sjovt .

Har du selv deltaget i Distortion som gæst?

Det er jeg jo tvunget til. Men det er ikke med min gode vilje. Jeg skynder mig hjem, så snart jeg kan komme til det. Hvorfor kan de ikke holde det inde på Christiansborg? Eller på Rådhuspladsen? Jeg håber virkeligt på, at det her er den sidste Distortion.

NANNA HOLST, BEBOER I GULDBERGSGADE



VICE: Hvad synes du om Distortion?

Nanna Holst: Jeg synes som udgangspunkt, at Distortion er en god fest, men jeg kan godt mærke, når man selv har fået børn, at det ikke er en festival, der samler hele området. Det er ikke noget plads til børn. Det er meget invasivt. Vi er jo nødt til at evakuere.

Du har givet din søn høreværn på, hvorfor det?

Musikken er meget høj, så det har jeg været nødt til. Vi evakuerer nu. Vi bliver simpelthen nødt til at tage hen til nogle venner på den anden side af Jagtvej. Så kommer vi tilbage sent i aften, når festen er stilnet af. Hvis vi da kan komme igennem menneskemasserne.

Hvad er din værste Distortion oplevelse?

Der var et år, hvor vi blev nødt til smide vores luftmadrasser ud. De havde ligget i vores kælderrum og folk havde tisset så meget på vores gade, foran vores hus, at det var løbet ned i vores kælderrum. Men faktisk så er der kedeligste, at jeg ikke længere kan deltage som før i tiden, fordi jeg har fået børn.

HENRIK GARDE, BEBOER I KIRKEKAREENS GÅRD

VICE: Hvad synes du om Distortion?

Henrik Garde: Jeg synes, at det er asocial fest, som i den grad tramper indover de lokale beboere og erhvervsdrivende for at få lov fyre den af en enkelt dag, på det, de kalder en meget urban måde. Det dækker så over at larme, pisse og skide i alle hjørner uden omtanke for dem, der rent faktisk bor her.

Hvad er det egentlig, I laver her?

Vi holder vagt for at sikre, at der ikke kommer fulde mennesker ind i vores gård. Her i Kirkekareen har vi tre porte. To af dem er aflåst. Ved dem står der børn og holder vagt med vandgeværer og vandballoner. Ved den sidste port, som er åben, sidder de voksne. Hvis folk prøver at komme her for at tisse, så sprøjter vi vand på dem.

Hvorfor er det nødvendigt at holde vagt?

Vi bliver nødt til at bevogte gården, for ellers bliver den pisset og skidt fuldstændigt til. Sådan var det i årene inden, vi begyndte at holde vagt. Bedene var fuldstændigt nedtrampede, og det flød med ødelagte flasker og blodige bind.

SILVIA BELTRÁN HERRERA, BEBOER PÅ NØRREBRO

VICE: Hvad synes du om Distortion?

Silvia Beltrán Herrera: Altså, der er meget musik. Men det er irriterende, at folk kommer herind på Assistens Kirkegård og tisser og drikker en masse. Der er ikke ret meget information om, hvor der er fester, og hvordan man kommer rundt. Det er i forvejen svært at komme rundt på Nørrebro, under Distortion er det umuligt.

Hvordan er det at være hundeejer under Distortion?

Chango, som jeg har med nu, blev helt vild og ville bare løbe efter musikken. Jeg har også en anden hund, en tæve, og hun bliver enormt bange for al larmen. De fleste hunde er ikke så glade for musik. Jeg blev nødt til at finde et andet sted at lufte hende, fordi hun var så bange.

Hvad er det værste ved Distortion?

Der kommer fulde folk ind på kirkegården og smider affald og flasker. Der er et problem for os, der lufter hunde her. Mine hunde er meget glade for at blive luftet her, så det er irriterende, at jeg ikke kan gå med dem begge her.

