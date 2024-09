VICE-interviewet: Thomas Fleurquin

Thomas Fleurquin flyder henover menneskehavet på Sankt Hans Torv. Alle billeder af: Alexander Wolfe

Han holder fest for hundredetusinder i Københavns gader i disse dage. Folk larmer og tisser og roder, og som altid er festen kæmpe og igen i år genstand for kritik og diskussion i medierne. Alligevel er der ro på, da jeg møder Thomas Fleurquin, Distortions grundlægger, i sommersolen kort efter at årets udgave er blevet skudt i gang på Nørrebro.

Vi er en halv time inde i festlighederne, han står og snakker med Master Fatman ved Afrika-scenen på hjørnet af Ravnsborggade og Sankt Hans Gade, og jeg kan næsten ikke kende ham, fordi de karakteristiske sølvgrå lokker er røget.

Thomas Fleurquin er afslappet – his work is done – og nu må masserne bære festen videre gennem de næste fire dage fra Nørrebro over Vesterbro og til Refshaleøen, og derfor har han også tid til at tale med mig om alt muligt andet end Distortion.

VICE: Hvor mange mennesker har været forelsket i dig?

Thomas Fleurquin: Jeg har været forelsket flere gange, end man har været forelsket i mig. Jeg har været ret forelsket.

Afslut denne sætning: problemet med unge mennesker i dag er, at…

de ikke tager stoffer på den rigtige måde og drikker sig for fulde på den dumme måde. I stedet burde de tage stoffer med manér. Det er fint at slippe sig selv fri, men alkohol er ikke altid det bedste. Når man ser på festivallandskabet i Danmark, så synes jeg, der er meget af det der vikinge-råberi og øldrikkeri, i England tager folk så alt for meget kokain, og jeg kan ikke lide kokain, kokain er nedern. Folk tager ikke de gode stoffer, folk er ikke bevidste om deres rus – for eksempel ryger folk hash i stedet for pot, og drikker seks øl i stedet for at drikke to.

At skabe god stemning og god karma, det er det, man skal – det er ens pligt, når man fester, man skal stråle god karma, og det gør man ikke, hvis man tager dårlige stoffer eller drikker for meget øl.

Hvilket tv-program eller hvilken film kan få dig til at græde?

Rigtig mange. Jeg græder hele tiden, når jeg ser noget. Jeg græd, første gang jeg så Distortion-traileren for i år, og den anden dag så jeg en reklamefilm for SuperBrugsen, som fik mig til at græde. De scannede deres maver med babyer, og jeg blev helt rørt. Og det bliver jeg også, når mine børn synger i skolen. Jeg bliver meget let rørt.

Hvilket billede er dit yndlingsbillede af dig selv?

Det ved jeg ikke, men jeg kan godt lide min nye frisure, så det må være mit nye profilbillede på Facebook, hvor jeg har mit nye, korte år.

Man skal jo stramme op i livet, og jeg har været langhåret hele mit liv, altså, også langhåret indeni, så nu skal jeg stramme op. Man skal jo udvikle sig hele tiden, det er det, livet handler om. Alle de ting, man synes, er de vigtigste, når man er 20, er helt det modsatte af, hvad man synes er vigtigt, når man er 40. Man vender sig fuldstændigt, alt det gode bliver det onde, og alt det onde bliver det gode.

Hvis du var bokser, hvilken sang skulle så spille, når du gik i ringen?

Final Countdown er nok den eneste rigtige, jeg elsker den sang. Den er så langt ude, at den holder hver gang, den er helt crazy, og jeg har flere gange hylet af grin, når jeg har hørt den, for den er så flippet. Den virker, og den er god nok, som den er.

Hvad fortryder du mest fra din fortid?

Jeg føler ikke, jeg var en god mand for min ekskone. Jeg var ikke en moden mand.

Hvor mange bøger har du faktisk læst til ende i løbet af det seneste år?

Tre: The Rational Optimist af Matt Ridley, Candide af Voltaire, som jeg nok har læst 10 gange og Tintin-hæftet Rackham den Rødes skat, som jeg pludselig indså, jeg ikke havde læst i cirka 30 år.

Hvad skulle dit sidste måltid være, hvis du selv kunne vælge?

Noma eller Burger King. Helst Noma, men ellers Burger King. Jeg elsker Whopper Cheese. Jeg har været på Noma flere gange, og det er så godt, som de siger, og det er det eneste sted, hvor jeg får en ud af kroppen-oplevelse, når jeg spiser.

Hvad er dit yndlingsudtryk?

Jeg kan sige, at mit hadeudtryk er “i lige måde”. Det er så dansk-hyggeagtigt. “Hils”, det kan jeg heller ikke lide. Det er meget fladt. Jeg har altid haft det svært med, hvor afslappede danskerne kan være, men det er selvfølgelig også deres styrke, og jeg har med tiden lært at holde af den ro. Men hele min ungdom havde jeg virkelig et hadforhold til “i lige måde”, det lyder bare så… kikset. Da jeg flyttede hertil, talte jeg ikke så godt dansk, og jeg fik ondt i halsen af at tale det.

Hvad kan gøre dig stolt?

Når jeg boller rigtig godt med min kone.

Er der et sted, du har et helt særligt forhold til?

Bregnerødgade på Nørrebro, ved Den Røde Plads. Der boede min danske mormor, og det var der, jeg besøgte hende, da jeg stadig boede i Frankrig. Det sted husker jeg fra min barndom, og det er spændende at se, hvordan det nu er blevet mega urbant og en sej bydel, for dengang var det virkelig slum.

Min mormor var den rigtige, danske socialdemokrat – arbejderklasse og bodegadame – totalt sej og havde knoklet hele sit liv. Hun var en del af den gode, gammeldags arbejderklasse, som knoklede og ikke brokkede sig. Og det har jeg kæmpe respekt for. Det er helt omvendt af de venstreorienterede i dag, som ikke gør andet end at brokke sig, og som ikke kan finde ud af at arbejde i mere end to timer. Jeg er så vred på de her pseudohumanister.

Afslut den her sætning: Jeg kan blive rigtig hidsig, når…

de røde unge føler, de skal kontrollere, hvordan andre tænker. De er for mig ondskaben. De her folk, der tror, at de er moralsk overlegne. Jeg stemmer stadig rødt, men jeg hader de forkælede, unge røde, som skal belære andre om, hvad man må sige, hvad man ikke må sige, og hvordan man er tolerant. Men jeg stemmer ikke til højre endnu. Ikke endnu. Men det bliver deres fucking skyld, hvis jeg nogensinde gør.

Hvornår var du sidst flad af grin?

Da jeg var skæv til en grillaften sidste weekend sammen med nogle venner på Christiania.

Hvornår gjorde du sidst noget ulovligt?

Gør jeg noget, der er mere ulovligt end at ryge joints? Nej. Men jeg mener, at alle regler er guidelines, og folk, der følger reglerne, er farligere end folk, der ikke følger dem. Systemet er altid forsinket i forhold til mennesket.

Hvad mener du om legalisering af cannabis i Danmark?

Jeg synes, hash bør være forbudt. Hash bør være mere forbudt, end det er nu, men blød pot – ikke skunk – burde være lovligt. Man bliver så skæv af hash, ryger man det, skal man hjem. Jeg ryger aldrig mere hash.

