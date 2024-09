Vietnamesisk iskaffe

Portioner: 1

Ingredienser

22 g fintmalet medium-mørk kaffe (se note)

140 ml kogende vand

30 ml sød kondenseret mælk

100 g isterninger

Vejledning

Kokkens bemærkninger: Jeg foreslår, at man bruger en vietnamesisk Bourbon Arabica bønne, der er ristet medium-mørk. Jeg kan også godt lide en mørk blanding bestående af 75 procent Bourbon Arabica og 25 procent Robusta, eller en 50-50 blanding af Ethiopian Yirgacheffe og Colombia.

1. Hæld den kondenserede mælk i et glas, så det dækker bunden.

2. Fyld et vietnamesisk kaffefilter af rustfrit stål med de malede kaffebønner. Sørg for ikke at presse kompressoren for hårdt mod kaffen, da vandet skal have plads til at rinde gennem.

3. Placér dit filter (med kaffe) på toppen af glasset. Gør kaffen i filteret vådt med 20 ml varmt vand.

4. Efter 30 sekunder skal du hælde yderligere 120 ml varmt vand ud over kaffeblandingen. Skift låget på filteret og afvent at alt vandet er løbet igennem filteret. Det bør tage mellem 8 og 10 minutter.

5. Rør godt rundt i blandingen af kaffe og kondenseret mælk. Tilføj isterninger og nyd din iskaffe.

Fra Denne vietnamesiske iskaffe er det tætteste man kommer på en kur mod jetlag