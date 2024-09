Bag om Wickr – de danske internet-pusheres foretrukne app

“Betroet af regeringsledere, topchefer, journalister, menneskerettighedsforkæmpere og dine venner”, skriver Wickr om sig selv under parolen: “The Most Trusted Messenger in the World.” Du behøver dog ikke at mænge dig med verdenseliten for at have en grund til at bruge Wickr. Måske værner du blot om dit privatliv. Eller måske er du bare godt og grundigt træt af nyheder om, at hackere endnu engang har lækket følsomme personoplysninger til nettet.

Og så er der selvfølgelig også den mulighed, at du har gang i noget decideret ulovligt – som at købe eller sælge illegale stoffer. Det er givetvis sådan, nogle københavnere har stiftet bekendtskab med appen. Wickrs løfte om 100% anonymitet passer nemlig perfekt til at skabe den kontakt, der er nødvendig for at stoffer som kokain og mdma kan skifte hænder fra sælger til køber.

“Vi er flere og flere i miljøet, der er begyndt at bruge Wickr. Det er den app, vi har ventet på. Det er også derfor, at jeg opfordrer mine kunder til at skrive til mig over Wickr, når vi skal mødes,” siger en københavnsk pusher, der udtaler sig til VICE under forudsætning af anonymitet. Redaktionen er dog bekendt med hans identitet. Ifølge ham er det i lige så høj grad for køberens egen skyld, at Wickr nu den foretrukne kontaktform:

“Der har jo kørt nogle sager med politiet, der har sendt narkobøder ud til folk, som har sms’et med pusherne, der har solgt stoffer til dem. Den slags nyheder gør folk utrygge, og især på Facebook kan det være et problem med tilliden,” siger han. Han taler om de lukkede, men særdeles aktive Facebook-grupper, hvor der sælges ulovlige varer. Her er en stadigt større del af annoncerne nu ledsaget af en opfordring om at tage kontakt via Wickr frem for i almindelige Facebook-beskeder eller per sms.

I Danmark er Wickr endnu så ukendt, at ingen af de eksperter, som vi tager kontakt til, har haft anledning til at analysere den. Det er dog åbenlyst, at Wickr har en slående lighed med Snapchat i og med at beskeder, billeder og videoklip sendt mellem part A og B kun er tilgængelige i et begrænset tidsrum – i Wickrs tilfælde fra ét sekund og op til 5 dage, 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder. Den afgørende forskel på Wickr og Snapchat (udover sidstnævntes nuttede brugerflade) er dog, at alt indhold, der udveksles mellem to Wickr-brugere, ifølge udviklerne udstyres med lag på lag af kryptering, som kun kan afkodes af den part, som indholdet sendes direkte til. Dermed skulle der være minimal risiko for at efterlade sig nogen former for digitale fodspor, som ordensmagten, autoritære regimer, mistænksomme kærester eller andre kunne finde på at bruge mod dig.

Der har naturligvis allerede været sået tvivl om Wickrs sikkerhedsforanstaltninger, navnlig fordi tjenesten ikke vil ud med, hvilken specifik krypteringsteknik der anvendes. Udviklernes modsvar har blandt andet været at udlove en dusør på 100.000 dollars til hackere, der kunne blotte sårbarheder i systemet. Indtil videre er pengene ikke blevet udbetalt, og tilsyneladende nyder Wickr nu så stor troværdighed, at australske politikere bruger tjenesten til at bagtale hinanden og deres parti.

Bag appen står fem amerikanere, der har en fortid i IT-sikkerhedsbranchen og som deler en vision om en fremtid, hvor folk kan kommunikere digitalt uden den overhængende trussel om, at ens privatliv bliver krænket. It-sikkerhedsguruen Nico Sell, som er en grundlæggerne, siger til det amerikanske medie Mashable, at appen både er designet til “højspændte situationer, hvor folk kan komme til skade, hvis følsom information slipper ud”, såvel som til ganske almindelig hverdagskommunikation. Målet er kort sagt at gøre krypteret kommunikation tilgængeligt for alle og enhver, der sætter pris på privatlivets fred.

Og så er vi tilbage til pusherne, som længe har sukket efter en måde at kommunikere med kunderne på, uden at politiet har mulighed for at kigge med. Behovet er blevet særligt udtalt, efter at narkohandlen i stigende grad er blevet digitaliseret. Selv tør pusheren, jeg taler med, ikke at stole på Wickrs garantier om 100% privat kommunikation, men han kan konstatere, at hverken ham selv eller hans kolleger har hørt om sager, hvor det er lykkedes politiet at skaffe sig adgang til korrespondancer.

Måske fordi fænomenet er så nyt, at politiet endnu ikke er klar med et modsvar. Torben Svarrer, som er vicepolitiinspektør i afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi, har tidligere været med til at sende bøder ud til kokain-kunder med hilsen fra politiet i forbindelse med, at hans afdeling har optrevlet narko-netværk. Han er dog ikke bekendt med Wickr og kan derfor ikke udtale sig om appen og dens popularitet i underverdenen. Han henviser i stedet til Rigspolitiet, hvor beskeden er den samme: ingen kommentarer for nuværende.

Lige nu er der altså meget, der tyder på, at Wickr har bragt pusherne og deres kunder ét skridt foran lovens lange arm – så længe det varer.

“For det er jo ikke ukendt, at der findes krypteringsværktøjer, som kan gøre vores arbejde sværere, og der er det vores opgave at holde trit med den udvikling, der sker. Så på den måde er det ikke en ny udfordring for os”, siger Torben Svarrer.

