​

GAP jumper, Rokit skirt, Cat boots

PHOTOGRAPHY: BELLA HOWARD

​STYLING: KYLIE GRIFFITHS

Videos by VICE

Make-up: Danielle Kahlani at the Book Agency using Clinique

​Hair: Nicole Kahlani at the Book Agency using Fudge Urban

​Stylist’s assistant: Thomas Ramshaw

​Model: Dalia at Union

Special thanks to Lou Howard

GAP jumper, Rokit skirt, Cat boots

Starter jacket, Le Kilt skirt, Adidas trainers

ASOS jacket, Nordic Poetry jumper, Alpinestars gloves

Alpinestars jacket, Topshop skirt, Vans trainers

Vintage sunglasses, Starter top, Alpinestars boots

Vintage hat, ZDDZ dress, Cat boots

Vintage hat, ZDDZ dress

Nordic Poetry scarf, vintage T-shirt, ZDDZ skirt