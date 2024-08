Nazi-Puppen, Höllenaugen, Schweine ohne Haut und Udo Kier: Das /slash Filmfestival ist zurück!

Als ich 12 war, zeigte ein Schulfreund auf seiner Feier eine alte VHS-Version von A Nightmare on Elm Street. Warum, weiß ich auch nicht genau, aber ich schätze, er wollte uns irgendwie beeindrucken und eine Mutprobe daraus machen – so wie eigentlich alle 12-Jährigen immer aus allem eine Mutprobe machen wollen. Fast 20 Kids saßen auf Matratzen im dunklen Fernsehkämmerlein, als Freddy sich den eigenen Finger absäbelte und darüber spricht, dass das Gott sei.

Nach ein paar Minuten hatten fast alle den Raum wieder verlassen, legten lieber wieder Bravo Hits auf und tranken selbstgemischtes Spezi. Am Ende blieben nur ich und ein hübsches Mädchen übrig, in das ich auch bisschen verliebt war. Wir fühlten uns so cool, weil wir durchhielten und uns gemeinsam gruselten, während wir Freddy still beim Morden zusahen. Dieses spezielle Gefühl hatte ich danach lange Zeit nicht mehr.

Bis das /slash Filmfestival kam. Seither fühle ich mich jedes Jahr wieder ein bisschen so wie damals beim mystischen Massenmord-Gruseln. Es ist aufregend, bizarr, unterschwellig sexuell und mit jeder Menge Blutfontänen.

Am 20. September 2018 ist es endlich wieder soweit und das /slash-Filmfestival, das schon lange intensiv und mit ordentlich gezahnten Klingen am Stuhlbein der Viennale sägt, kehr zurück. Mein diesjähriges “Love Interest”, bei dem ich jetzt schon ganz schwitzige Hände bekomme, ist nicht meine alte Mitschülerin, sondern niemand Geringeres als Udo motherfucking Kier, der uns mit seiner infernalen Präsenz beehren wird. Ganz recht, der fleischgewordene fantastische Film ist zu Gast. Ich glaube, es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass Udo Kier erstens der tollste Mensch mit den besten Augen des Kinos ist und zweitens bei wirklich jedem Stück Bewegtbild mitgespielt hat, das in der Welt des (Psycho-)Horrors auch nur irgendeine Rolle spielt.

Für Leute, die Probleme haben sollten, sich zu entscheiden und gerne wissen möchten, welcher /slash-Film denn zu ihrem speziellen Charakter passt, haben wir hier ein paar Vorschläge. Natürlich könnt ihr auch auf Nummer Sicher gehen und einfach alle Filme anschauen. Viel Spaß bei unserem Type-Casting für /slash-Filme. Ah ja: Und am Ende des Artikels verlosen wir außerdem Tickets.

Puppet Master: The Littlest Reich





Du hattest immer schon Angst vor Pezi und Kasperl und glaubst an eine Verschwörung des Kleinen Mannes? Wie passend, denn in der Erzählwelt dieses Films hast du damit nämlich Recht. Bei diesem blutigen Puppenspiel mit Udo Kier wird ein paar Holzköpfen aus der Hölle Leben eingehaucht und gibt es außerdem Unmengen an Eingeweide. Geschrieben wurde er übrigens vom Regisseur des grandiosen Bone Tomahawk.

The Ranger

Du bist ein Mädchen mit extremen Autoritätsproblemen. Du weißt innerlich, dass alles egal und dass jeder Mensch in Uniform der Feind ist. Wahrscheinlich deshalb, weil er dich und deine Freunde umbringen will. The Ranger versteht dich – und er wird dich kriegen. Regisseurin Jenn Wexler sollte man dabei übrigens im Auge behalten; in ihrer kurzen Filmografie zeichnet sich jetzt schon ein ausgesprochener Genre-Spürsinn ab.

Pig

Du bist allergisch auf Alkohol, Marihuana und eigentlich alle Formen von Rauschmittel? Gleichzeitig hast du keinen größeren Wunsch, als dich in kunterbunte versaute Bewusstseinszustände zu werfen? Probier es mal mit diesem Stück iranisches Filmgold. Darin geht ein Killer um und ermordet iranische Filmemacher; was einem Filmemacher sauer aufstößt, der sich benachteiligt und verkannt fühlt, weil er bisher verschont geblieben ist. Spaß, Satire, Horror, alles da.

The Friendly Beast

Du liebst die brasilianische Lebensart (oder was auch immer du dir darunter vorstellst) und fantasierst beim Kochen manchmal zu lange darüber, was beim Menschen eigentlich das Filetstück wäre? Du magst angespannte Situationen, in denen sich alle plötzlich gegenseitig umbringen könnten und findest, dass Leute viel öfter angekettet werden sollten? Gratuliere, du friendly Beast, du hast deinen /slash-Film gefunden. Mehr muss – und darf – man über The Friendly Beast eigentlich gar nicht sagen. Empfindlich sollte man vielleicht nicht sein; aber das weißt du ja längst, wenn du kein völlig romantisiertes Bild von Brasilien im Kopf hast.



Tito and the Birds

Du bist innerlich immer Kind geblieben – ein Umstand, der neben ausgeprägtem Ästhetikbewusstsein für alles, was bunt ist, auch den unangenehmen Nebeneffekt mit sich bringt, dass du von furchtbaren Ängsten geplagt bist. Du lässt dich aber nicht gerne von ihnen bestimmen. Für dich ist die Welt wie aus Wasserfarben gemalt und du siehst alles, was auf ihr passiert, in Form von Allegorien. Tito ist ganz bei dir, und auch alle anderen mutigen Kleinen. Ein gemalter Film, wie es sie nur selten gibt; künstlerisch auf einer Stufe mit My Entire High School Sinking Into the Sea, den ihr auch alle schauen solltet (wenn auch nicht beim /slash).

Schamlos

Du magst Revenge-Porn und hast einen Fetisch für den jungen Udo Kier, Prime Hotness? Du kannst deinen versteckten Hang zum Sadismus kaum noch verstecken? Dann schau auf jeden Fall Schamlos, da er ein feines Outlet für deinen Kink bietet. Und wir versprechen, dass wir dich trotzdem weiterhin lieb haben. Und wenn wir schon dabei sind, solltest du dir zur Einstimmung einen anderen artverwandten Film zu Gemüte führen – nämlich das heimische Exploitation-Meisterwerk Geißel des Fleisches. Ach Udo, du hast die Augen eines sexy Höllenfürsten und wir können es kaum erwarten, dir bei deinem Besuch ohne Leinwand dazwischen in die Seele zu starren.

Inuyashiki

Du bist – oder fühlst dich wie – ein älterer Herr; verwirrt und unserer modernen verrückten Welt nicht mehr zugehörig, von allen Seiten angegriffen und die jungen Leute wollen dir ständig ans Leder. Kopf hoch! Vielleicht wachsen dir ja Jetpacks aus dem Rücken und du lernst, deine Arme in Laserkanonen zu verwandeln. Wie in Inuyashiki. Dann wird sicher alles besser. Ein Film wie eine Marvel-Version von Birdman, nur lauter. Genau das Richtige, um jede Mid-, Quarter- oder Eightlifecrisis aus dem Gedächtnis zu spülen und sich vom Anime-Adaptions-Feeling umgarnen zu lassen.

Lowlife

Du gehörst zu der Sorte Mensch, die sehr still ist, manchmal müde von den vielen komplizierten Gedanken über die Welt wird, sich gerne hinter Masken versteckt, Gewalt im Kino nur mag, weil man sich so schön dabei gehen lassen kann – und regelmäßig darüber bestürzt ist, dass Quentin Tarantino viel zu wenige Filme dreht? Lowlife vereint deine Ängste und deine Begierden mit dem Ethos eines mexikanischen Gangster-Roadmovies; und vor allem macht er scheiß viel Spaß, weil man sich wie beim Wrestling auch in die einfache Welt aus Guten und Bösen stürzen und die Graustufen der Realität kurzzeitig grölend vergessen kann. Seelenbalsam. Wrestling. Ballerei. Gute Unterhaltung.

