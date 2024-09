Noisey United: Diesen Monat mit Lil Wayne, einem Remix von MØ und zuckersüßem französischen Rap

Wusstet ihr, dass Noisey die Welt kontrolliert? Tja, wir wissen es. Weltweit gibt es 14 verschiedene Noisey Teams in 14 verschiedenen Ländern, was bedeutet, dass wir 14 verschiedene Ansichten haben, welche Musik am Besten ist. Unsere Ohren sind eure Ohren. Unsere Gedanken sind eure Gedanken. Unsere Existenz ist eure Existenz. Und um diese Unterschiedlichkeit genauso wie unsere Weltherrschaft gebührend zu feiern, bekommt ihr einen monatlichen Mix in unserer Serie Noisey United, in der jedes Noisey Team einen ausgewählten Track vorstellt, der euch den Tag versüßen wird. Zu hören hier im Stream:

United Kingdom: The Square – Pengaleng

United States: Yo Gotti feat. Lil Wayne and Ludacris – Errrbody remix

Australien: Exhaustion – Lonely Cars

Frankreich: Gradur – Sheguey

Schweden: Little Chrildren – Hey Hey

Kanada: Daniel Caesar feat. Sean Leon – We’ll Always Have Paris

Dänemark: MØ – Walk This Way (Slowolf Remix)

Mexiko: O Tortuga – Cool

Brasilien: Nego Gallo – Bang Bang

Spanien: Cuchillo de Fuego – Forforcio

Deutschland: NGHT DRPS – Such Wavy

Niederlande: Nouveau Velo – Turning Away

China: Howie Lee – Vol. 1 Sinka

Japan: ZAZEN BOYS – Asobi

