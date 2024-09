ON DECK: Tiefschwarz

Wir müssen das eigentlich nicht nochmal erklären, aber wir machen das jetzt trotzdem, falls sich doch eine House-Jungfrau verlaufen hat und gerade völlig unwissend auf den Bildschirm starrt. Also: Die Gebrüder Schwarz, Ali und Basti, sind seit 1990 als House- und Techno-DJs unterwegs. Sie haben sich erst in Stuttgart, in den von ihnen betriebenen Clubs ON-U und Red Dog, und später in Berlin leise immer mehr einer düsteren, wabernden Ästhetik zugewandt, die sowohl in Keller-Clubs als auch auf Wüsten-Partys perfekt funktioniert. Außerdem haben sich Tiefschwarz früher mit einer Peitsche verprügelt und eben ein neues Album rausgebracht.

In den 2000ern haben sie jeden von Madonna über Depeche Mode bis Missy Elliott geremixt. Von Derrick Carter über Get Physical bis zum Londoner Megaclub Fabric ist jeder Fan von ihnen. Wir auch, deswegen haben wir sie gebeten, eine 68-minütiger ON DECK-Mix für uns zu machen:

Videos by VICE

Der Mix beginnt mit dem Tiefschwarz-Track „Dark Light” von ihrem Album Left, das diesen Monat über das Watergate-Label erscheint. Der Rest der Tracklist liest sich wie eine Ansammlung von ästhetischen Brüdern im Geiste: Âme, Martin Buttrich, Alex Niggemann, Fur Coat und Paul Kalkbrenner zeigen uns alle ein wenig subtile, groovende Dunkelheit.

Tiefschwarz sind bei Facebook // SoundCloud

Tracklist:

1. Tiefschwarz – Dark Light

2. Javi Redondo – Somewhere

3. Serge Devant – The way You Move

4. ici.eme – Ville 2

5. Franky & Sandrino – Lukida

6. Raw District feat. Aquarius Heaven – Her Mind (Martin Buttrich Remix)

7. Ame – Woods

8. Craig Bratley – Beat On The Drum (Midnight Special Mix)

9. Paul Kalkbrenner – Mothertrucker

10. Alex Niggemann – Gravity

11. Jaap Ligthart feat. Alice Rose – I Know Change (SHOW-B Instr.)

12. Mathias Kaden – Tangerine

13. Rework – Acid Control (Fur Coat Remix)

14. Fur Coat – Caballero (Radio Slave’s Innervision Remix)

**

Folgt THUMP auf Facebook und Twitter.