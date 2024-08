So will ein Typ Silvester feiern, der schon 1.000 Euro für Feuerwerk ausgegeben hat

Ein Silvester, an dem nicht geknallt werden darf? Das können sich die meisten wohl kaum vorstellen. Und zwar im Guten wie im Schlechten.

Denn nachdem die Sozialen Netzwerke jedes Jahr im Winter volllaufen mit den Beiträgen von Kritikern und Verteidigern des Laien-Feuerwerks, ist das Verbot im Pandemiejahr so nah wie noch nie. Einzelhändler dürfen es nicht verkaufen – wenn man es schon hat darf man es aber abfeuern.

Benedikt, 24, ist Hobby-Pyrotechniker. Er freut sich das ganze Jahr auf nichts so sehr wie die Silvesternacht, gibt im Jahr schon mal 1.000 Euro für Feuerwerk aus. Was macht das alles mit ihm?

VICE: Benedikt, erzähl doch mal, was dir Feuerwerk bedeutet.

Benedikt: Feuerwerk ist meine Passion. Ich höre es gern, der Geruch ist geil und ich gucke es mir gern an. Wie einen bunten Sternenhimmel.

Das gilt aber nur für Raketen, oder?

Es regt mich sowieso auf, dass alle immer von Böllern sprechen, auch wenn es um Raketen oder Batteriefeuer geht. Das verstehen alle sofort negativ.

Aber böllerst du auch?

Das gehört für mich dazu.

Was fasziniert dich daran?

Es macht einfach Spaß. Der Knall ist immer etwas Besonderes und kriegt mich jedes Mal wieder.

Wie bist du überhaupt zu deiner Liebe zum Feuerwerk gekommen?

Die stammt aus der frühesten Kindheit. Eine meiner allerersten Erinnerungen ist Feuerwerk. Heute sehe ich das wie im Traum, ein leuchtender Ball zwischen Autos. Dann mein Vater, der mir Kinderfeuerwerk kauft. Später dann heimliches Zündeln im Innenhof. Das ging dann Jahr für Jahr so weiter.

Was bedeutet dir Silvester?

Andere Leute geben viel Geld aus, um in den Urlaub zu fahren und haben richtig Fernweh. Mein Fernweh ist die Vorfreude auf Silvester. Deshalb plane ich das schon vorher, wie wenn jemand eine Reise plant. Der Urlauber plant Ausflüge. An dem Tag dahin, an dem Tag dahin – ich plane eben die neuen Raketen und Batterien, die übers Jahr rausgekommen sind.

Wie würdest du normalerweise Silvester feiern?

Ich fahre gegen 22 Uhr schon mal in die Felder vor der Stadt, um niemanden zu nerven, und zünde ein bisschen. Da entwickle ich dann auch einen roten Faden durch das eigentliche Feuerwerk um Mitternacht. Dann kommen meistens meine Geschwister und Freunde, weil ich immer etwas Besonderes zeige.

Machst du das auch professionell?

Ich begleite ab und zu einen Pyrotechniker. So lerne ich viel über das Handwerk. Es gibt bei der Pyrotechnik keine Ausbildung, man sammelt Erfahrung, lässt sich dafür Scheine ausstellen und darf dann an Lehrgängen teilnehmen, die einem irgendwann erlauben, selbst damit Geld zu verdienen. Das will ich aber gar nicht. Mir geht es mehr darum, auch privat Feuerwerk nutzen zu dürfen, das sonst nur an Profis abgegeben wird.

Was heißt das?

Es gibt vier Klassen: F1 bis F4. F1 ist Kinderfeuerwerk, F2 normales Silvesterfeuerwerk, F3 Gartenfeuerwerk, das man schon nicht mehr einfach so kriegen kann. F4 ist dann Profi-Feuerwerk, das normale Menschen nur auf dem Schwarzmarkt bekämen. Ich habe eine Lizenz für F3. Das zünde ich dann auch mal für meine Freunde.

Du machst Feuerwerk für Freunde?

Ich habe 2018 zum Geburtstag eines Freundes zum ersten Mal Feuerwerk zu Musik abgespielt. Zu “Out of the Silent Planet” von Iron Maiden. Da gibt es eine Stelle, die genau die Taktfrequenz hat wie diese eine Batterie, die ich zu Hause hatte. Ich habe mir dann überlegt, welches Feuerwerk dazu passen würde, einen Plan gemacht und das Ganze bei der Stadt angemeldet.

Wie sieht dein liebstes Feuerwerk aus?

Ich bin großer Fan von weißen Blinkern. Das sind Mischungen, die weiß aufblitzen. Und Goldweiden, lang ziehende Goldfäden, die in der Luft hängen bleiben und dabei glitzern.

Du drehst auch Videos für YouTube, in denen du Feuerwerk vorstellst.

Es geht mir darum, der Community zu zeigen, was gut ist und was nicht. Seitdem das meiste in China produziert wird, ist da viel minderwertige Ware dabei. Früher gab es noch Chinaböller, die man ganz wertfrei so genannt hat. Heute ist das meistens eher ein negatives Qualitätsurteil.

Wie geht ihr in der Community mit den ständigen Diskussionen über Verbote um?

Ach, die versuchen es halt jedes Jahr wieder. Es gibt sogar Berichte von älteren Leuten, die erzählen, dass sie schon vor 30 Jahren den einen Typ im Dorf hatten, der sich immer übers Böllern beschwert hat.

Dieses Jahr scheint das Verbot so nah wie nie.

Manche meinen, sie würden jetzt erst recht alles zünden, andere wollen abwarten, was am Ende die Ansage sein wird. Die Community will keinen Ärger. Einerseits will man keine schlafenden Hunde wecken, andererseits auch einfach zeigen, dass wir nicht auf Krawall aus sind.

Man assoziiert Feuerwerks-Fans tatsächlich oft mit Krawall.

Wahre Fans zünden Feuerwerk verantwortungsbewusst. Das Schlimmste für die gesamte Community ist es, wenn einer betrunken in der Stadt Profi-Feuerwerk abbrennt. Am liebsten würde man so jemandem eine Ohrfeige geben. Das darf nicht sein.

Aber könntest du dir vorstellen, dass man dieses Jahr strengere Regeln hat?

Die Regeln sind streng genug. In Österreich sind sie liberaler, in Belgien auch und von Polen wollen wir gar nicht reden. Man kann doch auch nicht sagen, dass ein Auto nur noch fünf Liter verbrauchen darf. Das wäre für Leute, die gern schnell fahren, ja auch traurig.

Das ist ja eine ähnliche Mentalität – einerseits weiß man, dass es Nachteile für Umwelt und Gesundheit hat, andererseits sagt man, die individuelle Freude müsse auch berücksichtigt werden.

In der Debatte werden falsche Fakten genutzt. Nur fünf Prozent der Verletzungen an Silvester stammen von Feuerwerk. Die Leute, denen das passiert, sind meistens betrunken und die schweren Verletzungen kommen sowieso fast nur von illegalen Böllern.

Also Alkoholverbot für Leute, die knallen wollen?

Für mich ist das eine ganz klare Kiste. Mein Silvester ist komplett alkoholfrei. Wenn ich weiß, dass ich noch Feuerwerk zünde, trinke ich nichts.

Und wie ist das mit Tieren? Unser Hund hatte Mega-Angst vor Böllern. Wenn es ging, haben wir ihn über Silvester aufs Land gebracht.

Aber hat er bleibende Schäden davongetragen? Viele Tiere handeln da einfach nach Instinkt. Die verkriechen sich, warten, bis es nicht mehr knallt, kommen dann raus und leben ihr Leben weiter.

Und das Umweltargument, der Feinstaub?

Also den Zahlen der Deutschen Umwelthilfe traue ich sowieso nicht. Die reden zum Beispiel immer noch von 5.000 Tonnen Feinstaub an Silvester. Gemessen hat man an Silvester 2019 1.400 Tonnen. Und Feinstaub ist nicht gleich Feinstaub. Bei Feuerwerk sind das vor allem wasserlösliche Salze in der Luft. Die binden Wasser und sinken dann zu Boden.

Du hast dich auf diese Fragen vorbereitet, oder?

Das sind halt so Sachen, die werden einem immer wieder vorgehalten. Da braucht man Fakten, um gegenhalten zu können.

Und der Müll?

Bei einem Volksfest entsteht viel mehr Müll. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber hier räumt man seinen Müll weg.

Das passiert in Berlin nicht.

Traurig. Aber wenn die Müllabfuhr da war, bleibt ja auch nur noch so ein bisschen Tonerde auf dem Boden liegen, das ist nach vier oder fünf Tagen weg. Außerdem setzt die Industrie zunehmend auf abbaubare Materialien, die natürlich zersetzt werden.

Hast du dich denn beim Feuerwerkmachen selbst schon mal verletzt?

Es wäre früher kein Silvester gewesen, wenn man nicht von der Zündschnur einen kleinen Brandfleck am Finger gehabt hätte. Ich nutze halt legales Feuerwerk. Wenn man die Böller aus der letzten Ecke Polens kauft, kann es sein, dass da etwas in der Hand losgeht. So etwas gibt es aber nur auf dem Schwarzmarkt – der übrigens in diesem Jahr blüht.

Was heißt das?

Die Händler hatten das ganze Jahr keinen Umsatz. Jetzt wird ihnen auch das Silvestergeschäft weitgehend verboten. Sie dürfen das nicht, aber der ein oder andere mag in Versuchung geraten, Feuerwerk unter der Hand zu verkaufen. Wobei das eigentlich kaum eine Option ist. Die werden gut überwacht. Privatleute versuchen es auch oft übers Internet. Wenn man aktuell auf Ebay oder Facebook guckt, findet man Feuerwerk, das illegalerweise zu horrenden Preisen weiterverkauft wird.

Und steckt da auch so richtig kriminelle Energie drin?

Klar. Es gibt es immer wieder Leute, die Feuerwerk aus Polen anbieten. Man kriegt alles, von F1 bis F4, wenn man die richtigen Leute kennt. Da steckt richtig organisiertes Verbrechen mit drin. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich etwas verkaufen kann. Würde ich nie machen.

Screenshot: privat. Diese Nachricht bekam Benedikt kürzlich über den Facebook Messenger.

Der normale Mensch kann gar kein Feuerwerk zünden dieses Jahr, oder?Das ist noch unklar. Manche Händler haben die Ansage, dass sie schon bestelltes Feuerwerk ausliefern dürfen, andere, dass sie das nicht dürfen. Aber der Ladenverkauf ist verboten und neue Bestellungen wird man auch eher nicht aufgeben können. Aber manche klagen auch schon gegen das Verbot. Da stehen halt Existenzen auf dem Spiel.

Ist es nicht auch in Ordnung, dass man dieses Jahr das Feuerwerk eindämmt, damit man das Infektionsrisiko senkt?

Nein, dann sollen die Leute halt mit Maske auf die Straße gehen und Abstand halten. Ich sehe kein besonders großes Risiko darin, wenn ich für eine Viertelstunde vors Haus gehe, um mein Feuerwerk zu zünden und meinen Nachbarn noch Frohes Neues zurufe. Die Kontaktbeschränkungen bestehen ja sowieso.

Wie planst du dein Silvester dieses Jahr?

Ich werde mit meiner Freundin zu Hause bleiben, gegen zehn in die Felder fahren, ein bisschen zünden und Videos machen und um Mitternacht mein Hauptfeuerwerk zünden.

Und was würdest du tun, wenn Feuerwerk dieses Jahr dann doch komplett verboten würde?

Ich weiß es nicht. Ich würde wohl anfangen zu heulen. Man nimmt mir die letzte Freude, nachdem ich dieses Jahr die ganze Zeit zurückstecken musste – wie wir alle. Aber selbst wenn ein Verbot käme, würde ich es mir nicht nehmen lassen, eine einzelne Rakete aufs Neue Jahr zu zünden.

