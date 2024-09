Die neue Solo-EP von Nicolas Jaar entfaltet sich zu einem vielschichtigen Abenteuer

Was Nicolas Jaar mit seiner Musik eigentlich bezwecken möchte, ist manchmal gar nicht so leicht zu sagen. Seine Arbeiten sind oft nachdenklich und ausgelassen zugleich—die Tracks beginnen ruhig und verträumt, bevor sie sich dann in treibenden Beats und blubbernden Basslines entladen. Anders gesagt: Man weiß nie, ob man sitzen, stehen, tanzen, träumen oder schmollen soll. Seine neuste EP, Nymphs II, bildet da keine Ausnahme und stellt ein weiteres, sich langsam entfaltendes, progressives Abenteuer dar, gespickt mit losen Rhythmen und brüchigen Klanglandschaften—in gewohnter Perfektion. Die beiden Tracks „The three sides of Audrey” und „No one is looking at U” kannst du dir hier unten anhören.

Die EP wurde in New York zwischen 2011 und 2015 aufgenommen, was vielleicht eine ungefähre Vorstellung davon gibt, wie sehr hier auf einzelne Details geachtet wurde. Wir würden es allerdings ziemlich gut finden, wenn wir nicht immer vier Jahre auf neue Musik von Jaar warten müssten (im Vergleich: Lil B hat im gleichen Zeitraum 34 Mixtapes veröffentlicht), aber davon abgesehen hat es schon etwas Faszinierendes, sich diese Tracks anzuhören und zu wissen, wie sehr sich die Welt während ihrer Erschaffung verändert hat.

Videos by VICE

Nymphs II kannst du bei Jaars Label Other People bestellen.

Folgt Angus bei Twitter.

**

Folgt THUMP auf Facebook und Twitter.