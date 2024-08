¿280 caracteres? Twitter, tenemos que hablar

Ante todo no os asustéis, mantened la calma y respirad hondo. Allá vamos: desde hace unas horas hay un selecto grupo de personas tuiteando en la friolera de 280 caracteres. ¿Seguís bien? ¿Habéis lanzado ya el móvil por la ventana?

Los responsables que han tomado la polémica medida que ha hecho a muchos levantarse hoy entre sudores argumentan que las posibilidades de expresarse en la red no son las mismas en todos los idiomas y que el uso de los caracteres es lo que más frustraba a los potenciales usuarios que, finalmente desistían ante el muro de la limitación a 140. La decisión tomada se lleva por delante el «mérito» que muchos se apuntaban de pensar y expresarse en 140 caracteres en el que nos han ido educando durante los 11 años que lleva existiendo Twitter. De un plumazo y sin preguntar nos arrebatan una habilidad que algunos ya tenían colocada en el currículum.

Como aquí no caben medias tintas, han optado porque la ampliación sea exactamente el doble, lo que ha dejado perplejo a muchos a pesar de que la noticia se venía rumoreando desde hace algún tiempo. Ya veis, Twitter va a permitir más caracteres de los que tiene una canción de Kiko Rivera.

Desde la red social inevitablemente no han tardado en salir los comentarios, en su mayoría dudando de la utilidad de esta nueva mecánica en manos de los tuiteros más puristas, y es que, dónde quedará ahora esa agilidad para sintetizar una idea; dónde la brevedad e instantaneidad sobre la que colocó su piedra angular la plataforma.



Los propios usuarios han aprovechado el mensaje de Jack, uno de los creadores de la aplicación, notificando la novedosa revolución, para recordarle que con menos palabras también puede emitirse un mensaje sin que pierda su significado.

España ya cuenta con sus propios elegidos que están poniendo de largo la ampliación a lo largo de la mañana, mientras que el resto de usuarios, usando la tónica general del humor en las redes españolas, no han tardado en sacarle punta a la movida del día.



Twitter parece aferrarse el boom de los hilos para probar un sistema narrativo en el que podrá contarse más de manera más extensa, para bien y por supuesto también para mal. Con la falta que haría un botón para editar tuits o uno para borrar los de otros usuarios, nos vienen con esta descorazonadora propuesta.

Por mi parte, lo único que me haría confiar en esta nueva fórmula sería que la usase Antonio Burgos, pero hasta que no lo haga, no me atreveré a decantarme, aunque ciertamente, no deja de atemorizarme la idea de que poco a poco conviertan la red social del microblogging en un blog lleno de parrafadas, o peor aún, en Facebook.