Algunos policías nos dicen qué piensan de la Guardia Nacional de AMLO

Artículo publicado por VICE México.

Aunque en México el destino de la Guardia Nacional sigue a discusión en la Cámara de Senadores, su posible instauración continúa causando polémica, porque parece inminente.

Quienes se oponen a ella dicen que sería el inicio de una segunda militarización del país, mientras que los que la defienden aseguran que sólo se trata de una incorporación gradual de todos los niveles policiacos en un organismo único, que finalmente intentará controlar la violencia.

Hasta el momento se sabe que, de ser aprobado el proyecto de ley, esta institución estaría conformada por miembros de la Policía Federal, Naval y Militar, entrenados para desempeñar labores de corte castrense. Esto implicaría que algunos niveles de la policía serían absorbidos por dicha corporación superior.

Todos hemos escuchado muchas opiniones al respecto. Sin embargo, nos pareció importante platicar con algunos policías para que nos dijeran lo que opinan de esta medida, ya que estarían directamente involucrados en sus repercusiones.

José, policía federal en activo

Yo estoy medianamente de acuerdo, porque a final de cuentas es otra policía. Considero que mientras a nosotros no nos corran, está bien. Y acerca de lo que dicen que sería de corte militar, la verdad es que aunque nos pusieran a hacer cosas de la milicia, no pasa nada. Es casi lo mismo que hacemos ahora.

Si efectivamente nos anexaran a la Guardia Nacional, no me daría miedo que me asignaran funciones incluso más peligrosas. Se supone que para eso nos tienen que preparar bien, ¿no? Bueno, eso es lo que me han contado mis compañeros. La verdad no estoy muy informado del tema, pero no tengo miedo. Lo más difícil, que fue entrar, ya pasó.

Yo para llegar acá tuve que reclutarme unos cuatro meses para que me enseñaran lo básico. Sí fue pesado, pero aprendí bien y hace 11 años que trabajo como federal. Sí es un trabajo duro, pero lo hago con gusto porque me gusta la idea de levantarme todos los días y pensar que le estoy haciendo un bien a la sociedad.

Daniel, policía municipal recién egresado

Estoy completamente a favor de que se implemente esa medida, porque al menos como policías nos vamos a sentir con más confianza de que las cosas estén más controladas en el trabajo. Tenemos la esperanza de que nos den un trato diferente.

Yo no creo que, como dicen todos, nos den labores militares. Si de algo me he dado cuenta ahora es que los que más nos estamos graduando de la academia, somos jóvenes entre 20 y 32 años. Y seguramente sólo ocurrirá que nos den labores especiales para crear un ambiente de seguridad, no a fuerza con instrucciones castrenses. Como jóvenes, me parece que necesitamos esa experiencia por parte de mandos mayores que nos guíen.

La instauración de la Guardia no sólo es importante, sino necesaria, porque en México hay mucha corrupción. Y eso ayudaría a combatirla. No es justo que todos los días estén muriendo nuestros compañeros en las calles. Queremos ser útiles para nuestra nación, pero necesitamos nuevas garantías. Espero que esta decisión nos beneficie a todos.

Juan, policía federal retirado

Yo ya no estoy en servicio, trabajo en otro ámbito. Sin embargo, por el tiempo que estuve ahí y todas las experiencias que viví, claro que tengo una opinión. A mí no me parece tan mala idea, porque es como poner una policía detrás de otra policía.

Sin embargo, creo que es demasiado pronto para hacer la transición. Las policías todavía no están listas para incorporarse. Además, la disciplina y formación que tienen es muy diferente a la que necesitarían en la Guardia. Es un volado: podría o no funcionar.



Cabe mencionar que las policías municipales y estatales están muy contaminadas; tanto por los bajos salarios que les pagan a los agentes, como por los perfiles de las personas que se dejan corromper.

Yo opino que no debemos tener miedo al cambio. Si no se evoluciona, no se avanza. Quizá sea una buena alternativa, quién sabe.

Joel, policía municipal

Yo no creo que sea muy buena idea. No tanto porque el país no lo necesite, sino porque hay cosas más importantes que el gobierno debería resanas primero, antes de llevar a cabo una medida como esta. Nosotros, por ejemplo, estamos muy desprotegidos en la provincia. Basta con que vean nuestros sueldos, nuestros uniformes, el peligro al que están sometidas hasta nuestras familias.

En caso de que nos anexen, sí me parece que deberíamos tener una capacitación muy profunda. Los retos a los que se supone que se enfrentará la Guardia Nacional son bastante complejos. Y debemos estar listos para todo. A ver qué pasa.

