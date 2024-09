Porciones: 4

Preparación: 5 horas

Total: 30 minutos

Ingredientes

para el adobo

2 chiles anchos

3 chiles pasilla

4 chiles cascabel

5 dientes de ajo

1/2 taza de cebolla cortada en cubos

1/2 cda de semillas de comino

10 granos de pimienta

2 clavos

1/2 cda de orégano seco

1 cda de sal kosher

1/3 taza de vinagre de manzana

para la carne:

2 kg de lobo de cordero

1/2 cucharada de sal kosher

para la salsa:

1/2 kg de jitomates

3/4 taza de caldo de birria

sal y pimienta al gusto

para decorar:

1/2 taza de cebolla cortada en cubos

2 limones en gajos

1/2 taza de de cilantro picado

tortillas de maíz para acompañar

Direcciones

1. Trabaja con un solo chile a la vez , utiliza un cuchillo de cocina para hacer un corte de arriba hacia abajo en cada uno de chiles . Ábrelos y remueve los tallos, las venas y las semillas. Calienta un sartén grande a fuego medio. Aplana los chiles secos presionando hacia abajo durante unos segundos . Voltea los chiles hasta que estén fragantes y empiecen a oscurecerse , por menos de 30 segundos . Ten cuidado de no tostarlos o Quítalos del sartén y déjalos a un lado .

2. En una licuadora , combina los chiles con el resto de los ingredientes del adobo y tritúralos hasta que quede una mezcla suave . Si la salsa está demasiado espesa , agrega un poco de agua. Debe haber suficiente salsa para cubrir la carne . Prueba la salsa y condimenta si es necesario.

3. En una olla , agrega la carne y sazónala con sal. Agrega el adobo y revuelve hasta que la carne esté completamente cubierta. Cúbrela y colócala en el refrigerador para marinar durante una

4. Pre calienta el horno a 350 ° C. Coloca la olla en el horno y déjalo cocinar hasta que la carne esté tierna , aproximadamente de 4 a 5 horas.

5.Para hacer la salsa, corta los jitomates por la mitad y remueve las semillas. Coloca los tomates en un sartén grande a fuego medio hasta que tomen un tono oscuro, alrededor de 4 a 5 minutos . Retíralos del fuego. En una licuadora agrega los jitomates y un poco de caldo de birria y mézclalos hasta quede suave . Sazonar con sal si es necesario.

6. Sirve un montón de la carne con el caldo de birria en platos hondos individuales. Decora con un poco de cebolla, cilantro y unas gotas de limón. Sirve con tortillas de maíz y un poco de la salsa a un lado.

