Brainpain: Grindcore hecho Sci-Fi

Acabo de escuchar Turn on, tune in, drop dead, que es el primer LP de Brainpan, una banda prometedora de Estados Unidos que apenas toca desde 2015, cuando Tommy (bajo) y Rob (guitarra) trataban de revivir la escena grindcore de Washington D.C. con irreverencia.

“Tommy y yo nos conocimos practicando canciones de Metallica para un show anual de covers en Halloween que se hace a beneficio de Casa Ruby, organización que trabaja con juventud LGBTQ de D.C., y especialmente con minorías e inmigrantes”, comenta Wendel (batería). “Después de tocar en ese show, me dijo de Brainpan y empezamos a ensayar. Tommy siempre tiene muchos proyectos que van desde el grindcore hasta hardcore; actualmente toca en Tomb Warden, Execution Hour, Acquisition y Secular Media. Rob tocaba en Three Faces of Eve y Salome, que eran grindcore y doom respectivamente; y esta es la primera banda de Pat [voz], que se había enfocado más en su disquera, Australopithecus Records. Y en referencia al pasado musical de Wendel, dice: “Para mí, antes de Brainpan, tocaba hardcore o metalcore, pero me metí a las aguas del powerviolence finalmente con No, cuando regresé a la CDMX por un ratito”.

Las veintiuna canciones que conforman el disco de este proyecto de D.C., hoy en día una de las ciudades de los Estados Unidos con mayor diversidad, como la percibe Wendel, quien es originario de la Ciudad de México y tiene viviendo en el país vecino desde hace algunos años, te vuelan los sesos de la cabeza, golpean tu cuerpo sin tregua alguna a un ritmo bestial, y sigue manteniendo en lo más alto a esta zona de Norteamérica con una gran historia dentro del punk y sus subgéneros.

“La escena punk aquí está muy chida. Aquí te topas con más color e inclusión. Creo que gran parte tiene que ver con los promotores locales, ya que siempre tratan de evitar que la escena se homogenice, dándole espacio a bandas con mujeres o minorías”, explica Wendel. Y en cuanto a lo que Brainpan intenta aportar al núcleo de bandas de D.C., dice: “Brainpan no está haciendo más que apoyar a este tipo de grupos y promotores como Ripping Headaches, Crowbars Up o Damaged City, quienes hacen un chingo para mantenerlo así”.

Wendel, que también ha tocado en bandas como Die Young, Libérate, entre otras más del DFHC y la NLHC, también comenta que Brainpan “es una onda muy grindcore para el powerviolence, y muy powerviolence para el grindcore”. Sin embargo, en cada una de las entrañas de esta banda, se pueden encontrar algunas remembranzas hacia agrupaciones clásicas que también se encontraban en el limbo de estos dos subgéneros del hardcore punk: Enemy Soil, Spazz, Hero is Gone, y hasta Nausea, Hellnation o Dropdead.

Brainpan, en su disco debut que acaba de salir a mediados de agosto y editó Napniarb Records, posterior a su maqueta Marginalia y Probe demo , ambos realizados en 2016, llama la atención porque está inspirado en la Sci-Fi, películas ochenteras, y algo de literatura filosófica/teórica. De esa manera, dice Wendel, fue como surgió Turn on, tune in, drop dead.

“Pat siempre tuvo la idea de escribir canciones que tuvieran referencias a películas, libros o series de ciencia ficción, pero en un plano no tan serio”, menciona Wendel. “En cuanto a referencias directas, se pueden encontrar cosas de Star trek , The thing , Diaspora de Greg Egan; también Hyperobjects: Philosophy and ecology after the end of the world de Timothy Morton, o Amusing ourselves to death de Neil Postman. Es ñoñez pura”.

Recientemente Brainpan ha estado tocando con algo de frecuencia y dando a conocer lo que es Turn on, tune in, drop dead. Incluso, Wendel no es el único latino de la banda, sino que también Tommy, por lo cual tuvieron la oportunidad de presentarse en la más reciente edición del Latino Punk Fest, organizado en Nueva York.

“Tommy es mitad peruano y pasó mucha de su infancia en Lima. Fue bien chistoso cuando empezamos a prepararnos para el show porque no nos vemos muy latinos que digamos y supongo que sacamos a un par de personas de onda cuando tocamos. El Latino Punk Fest es la mamada y espero crezca cada vez más”, comenta Wendel.

Por lo pronto, Brainpain seguirá dando a conocer su grindcore hecho Sci-Fi por donde sea posible, y con la esperanza de algún día visitar México y otros lugares de Latinoamérica.

“Acabamos de presentar el disco en D.C. junto a la proyección del documental Slave to the grind – A film about grindcore , con Tossed Aside, Carcosa y Total Fucking Destruction”, menciona Wendel. “Sólo que ahora, por un par de meses, nos vamos a tomar un tiempo, ya que tengo un bebe que va a nacer en cualquier momento. Después vamos a volver a tocar en donde sea y cuando se pueda. En cuanto a México y otros lados de América Latina, si tenemos pensado ir pronto, pero la logística de nuestras chambas, otras bandas y ahora la familia, lo hacen un poquito difícil, pero no imposible”.

