Tener un amigo con derechos es divertido y glorioso

Conocí a Alex en Tinder. Nos conocimos en una cita y de inmediato nos gustamos, así que volvimos a mi casa y pasaron cosas. Seguimos saliendo por un par de semanas y creo que los dos nos preocupamos de que esto se fuera a convertir en algo más serio solo por la conveniencia, y no por realmente querer una relación. Especialmente porque estaba entrando el invierno, cuando la gente decide tener pareja para evitar la soledad y el frío (en inglés se le llama a eso el cuffing season), y yo había hecho eso el año anterior y no había resultado.

Trabajo en redes sociales y publiqué una broma en la página de Instagram de una marca sobre el cuffing season. La siguiente vez que lo volví a ver, él habló de esa publicación y me preguntó si yo quería estar en una relación. Me dijo que le preocupaba que yo quisiera una relación y que por eso yo hubiese hecho esa publicación en Instagram. Al igual que yo, él también había estado en una relación así el año pasado y no quería repetirla.

Los dos estábamos abiertos al otro y acordamos que ninguno quería ser el novio o la novia del otro, pero que eso no significaba que no pudiéramos salir, porque realmente disfrutábamos la compañía del otro. ¡Y el sexo era fantástico!

La primera vez que tuvimos sexo después de esa conversación se sintió diferente. No había sentido cosas románticas por él hasta entonces, pero fue muy amable y gentil conmigo, y prendimos velas y escuchamos a Frank Ocean. Hubo un momento en el que él dijo, “te ves increíble”, y recuerdo pensar, ¿acaso cometí un error? ¿Voy a terminar lastimada por este tipo? Pero luego esos sentimientos desaparecieron, y pasar tiempo con él se convirtió en algo reconfortante y relajante para los dos.

Como tuvimos esa conversación tan temprano en la relación, eso quitó mucha presión de la situación. No tuvimos expectativas de que eso se convirtiera en una relación seria; nos dimos cuenta de que éramos dos personas que eran amigos y que compartían de una intimidad en una forma no romántica.

Desde entonces, nos conocemos de una manera muy íntima. Cuando uno tiene sexo con alguien uno lo ve en su faceta más vulnerable. Es como poder ser testigo de una versión muy pura de esa persona, donde uno termina haciendo confesiones y liberando el alma en esas conversaciones en la cama. Es diferente a una amistad normal porque uno está más expuesto.

Hubo una época en la que estuve explorando sentimientos por otra chica mientras seguía saliendo con Alex, y los dos sabían del otro y les parecía bien. Ella volvió a Estados Unidos, donde vivía, y yo quedé profundamente triste. Genuinamente sentí que me había enamorado de ella o algo así. A los pocos días me vi con Alex y él notó que algo estaba raro. Nos estábamos besando y él paró y dijo, “¿Estás bien?”. Fue lindo que él estuviera tan sincronizado con mi cuerpo y mis emociones como para saber que algo estaba mal. Esa es un poco la belleza de los amigos con beneficios; si encuentras a alguien en quien confías, puedes tener ese lazo perfecto de intimidad y amistad, sin tener los celos y las expectativas.

Casi siempre nos vemos una vez a la semana, aunque no es algo tan fijo; pueden pasar semanas en las que no nos vemos. Esa es otra cosa increíble de tener un fuck buddy. No tienes que estar pensando constantemente en ellos ni sacar tiempo para verlos, y no te destrozas si no sabes de ellos por un par de días. Y cuando sí puedes verte con ellos, es simplemente este hermoso momento que puedes saborear y disfrutar a cada instante.

Normalmente cuando nos vemos, vamos a la casa de alguno de los dos, vemos televisión, pedimos una pizza y tenemos sexo. Es increíble. A veces salimos en citas, así que puede ser ir a comer algo o ir al cine. Se siente lindo, pero también es relajado. Y claro, también están las llamadas para sexo cuando los dos están despiertos a las tres de la mañana.

Nunca me preocupo porque alguno de los dos se enamore. Todo lo vivimos sin estrés, en gran parte porque no hay grandes expectativas. Las únicas veces en las que me pregunto si él pueda estar sintiendo cosas es cuando me llama, sobre todo porque los millennials no hablamos por teléfono. Si me voy de vacaciones por navidad, él puede llamar y desearme “felices fiestas”, lo cual es un poco raro. Pero creo que simplemente él no siente esa ansiedad de usar el teléfono del mismo modo que muchos millennials.

Algunos de mis amigos creen que nuestro acuerdo es un poco extraño. Al comienzo fueron sobreprotectores conmigo; creyeron que tal vez yo me iba a enamorar y a quedar lastimada. Otros se veían un poco celosos. Pero ahora a todos les parece bien; todos saben lo que pasa, saben quién es Alex, y les agrada.

Nunca me he sentido enamorada de Alex. Definitivamente lo quiero mucho, y siento una gran admiración por él. Pero cuando tuve ese episodio romántico con la chica que se mudó de vuelta a los Estados Unidos, eso se sintió como si me hubieran quitado el piso sobre el que me paro. Fue un amor gigante y romántico. Así supe que no estaba enamorada de Alex, porque nunca me he sentido así con él. Tal vez me estoy engañando, pero así es como me siento.

Mi consejo para todos los que quieran tener un amigo con derechos sin salir lastimados es intentar mantener a un costado los sentimientos y no estar escribiéndose todo el tiempo, o verse con mucha frecuencia. Cuando uno sale mucho con otra persona, empieza a sentirse como una relación. Recuerdo una vez que salimos tres veces en una semana y yo me la pasaba en su apartamento en leggings y sin maquillaje, y pensé, esto se siente muy cómodo, como si fuéramos algo. Mi otro consejo es ser claros con el lenguaje que se usa para referirse al otro. Digan, “amigos con derechos”, o “fuck buddies“. Tienen que ser sumamente claros en todo momento sobre lo están enfrentando.

Si alguno de los dos sospechara que nos estamos involucrando mucho, probablemente lo terminaríamos. Pero creo que lo único que haría que las cosas se desestabilizaran serían si uno de los dos empezara una relación con alguien más. Eso obviamente arruinaría las cosas. Pero no lo resentiría por eso: espero que Alex encuentre a alguien con quien realmente quiera estar. Sería un gran novio, solo que no para mí.