¿Tienen razón las celebridades que no se bañan?

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Si, como yo, tienes la mala suerte de ser un usuario activo de Twitter, entonces probablemente hayas sido testigo de las insufribles discusiones sobre higiene. Yo misma no puedo lavarme las piernas en la ducha sin pensar en el día en que descubrí que algunas personas… no lo hacen.

Al parecer, sintiéndose excluidas de la tendencia de personas que hablan de sus malas prácticas de higiene, varias celebridades han aparecido recientemente para anunciar que rara vez se bañan.

En un perfil con Vanity Fair, Jake Gyllenhaal reveló que “hay todo un mundo relativo a no bañarse, que resulta realmente útil para el mantenimiento de la piel”, dijo irónicamente (o quizás de manera astuta) mientras anunciaba la nueva fragancia Luna Rossa Ocean de Prada.

Mientras tanto, Ashton Kutcher y Mila Kunis aparecieron en un podcast para anunciar su desconfianza ante las duchas. Kutcher incluso agregó que solo lava sus pliegues. Esto llevó a una entrevistadora a preguntarle a Jason Momoa sobre sus prácticas de higiene, a lo que respondió: “Me baño. Soy Aquaman”.

¿Cómo llegamos a este punto?

Teniendo en cuenta nuestra nueva realidad maldita, en la que las personas blancas más ricas del mundo aparentemente han decidido renunciar a su higiene personal, decidí comunicarme con Adam Friedmann, dermatólogo consultor de Stratum Dermatology Clinics, para hacerle algunas preguntas importantes.

VICE: Científicamente, ¿qué tan malo es no lavarse la piel y el cuerpo?

Adam Friedmann: Supongo que la mayor preocupación será, obviamente, el hedor. La mayoría de las personas comienzan a desarrollar olor corporal si no se lavan dentro de 24 horas. Pero obviamente, con los antitranspirantes, desodorantes y perfumes modernos, la gente puede enmascararlo bastante bien.

Desde el punto de vista de la piel, no es motivo de alarma no lavarla, ya que prácticamente se limpia y se regula por sí misma; está diseñada para hacerlo. Pero creo que la mayoría de los médicos dirían que lavarse cada 24 horas para no generar un hedor probablemente sería normal. Si no tienes que estar en un ambiente laboral y estás en casa, no hay nada de malo en tomarse un día de descanso, donde puedas lavarte el segundo día del fin de semana.

¿No empezarías a desarrollar manchas o un sarpullido o algo parecido?

Si literalmente no te lavas nunca, comenzarás a acumular un exceso de queratina: tu piel se volverá un poco más escamosa y áspera y comenzarás a acumular suciedad, así que en realidad te verás sucio con el tiempo. Cuanto más tiempo lo postergues, más propenso serás a contraer todo tipo de cosas desagradables, como piojos. El acné no está vinculado con una cuestión de higiene, así que no te verás necesariamente afectado si no te lavas la piel, ya que suele ser una tendencia genética, relacionada con las hormonas. Si nunca te lavas y sudas podrías generar erupciones irritantes o eczema en las axilas o en las áreas que no estés manteniendo limpias. Pero tomaría tiempo llegar a tal estado.

¿Cuánto tiempo estamos hablando?

Yo diría que una semana como mínimo.

Me imagino que para entonces estarías bastante maloliente. ¿Qué crees que esté impulsando este movimiento de Hollywood contra las duchas?

Que yo sepa, [las celebridades] solo están diciendo que pasan un par de días sin bañarse si sienten la necesidad.

Jake Gyllenhaal dijo que cada vez más encuentra la actividad de bañarse “menos necesaria” y que el cuerpo se limpia de manera natural. Supongo que piensa que no apesta.

¿Tal vez le gusta su propio olor? No sé la respuesta. Los actores son un grupo esotérico; a menudo tienen puntos de vista interesantes sobre la vida. Por algo existe el estereotipo del hippie descalzo que no se baña… Tal vez de eso estamos hablando con algunas celebridades de Hollywood.

¿Dejas de notar tu propio olor? Obviamente, la gente a tu alrededor se da cuenta de que apestas, pero siento que tal vez estas personas han llegado a un punto en el que no pueden percibir su propio hedor.

Si estás rodeado por un cierto olor durante un largo periodo de tiempo, tus nervios nasales se volverán insensibles a ese olor, así que creo que es posible que las personas se vuelvan insensibles a su propio hedor. Pero seamos realistas, todos hemos conocido a personas que innegablemente apestan y piensas, ‘guau, ¿realmente no pueden olerlo?’. Entonces, creo que la respuesta es sí, probablemente te vuelves un poco menos sensible a tu propio olor con el tiempo, pero no quiere decir que ese horrible hedor no siga ahí.

Algunos otros actores, creo que fueron Ashton Kutcher y Mila Kunis, y también Kristen Bell y su esposo, dijeron que hacen “pruebas de olfato” con sus hijos. Entonces, solo los bañan cuando huelen mal o cuando la suciedad es visible en ellos. ¿Es diferente para los niños?

Los niños son mucho más limpios que los adultos. Se ensucian más, pero no huelen mal hasta que pasan por la pubertad. En realidad, los bebés son extremadamente limpios; no es necesario bañarlos con tanta frecuencia, quizás cada tres o cuatro días. Está bien lavarlos con menos frecuencia, pero por supuesto, como sabe cualquiera que tenga hijos, a menudo regresan [de jugar] sucios, así que terminas bañándolos con mucha más frecuencia porque están sucios que por su hedor o algo parecido.

Alguien en el otro extremo de esta conversación es The Rock, quien dijo que se baña tres veces al día: una ducha fría por la mañana para despertar; una cálida después de su entrenamiento; luego una ducha caliente por la noche. ¿Es nocivo bañarse demasiado?

En dermatología, nos preocupan las personas que usan jabones e irritantes, y la gente que se baña con agua muy caliente, porque esa combinación de agua caliente y jabón puede irritarte la piel. ¡Pero todos somos diferentes! Algunas personas pueden seguir sin problema esa rutina, pero para la mayoría, tres duchas al día probablemente dejarían su piel un poco más seca e incómoda, porque —irónicamente— el agua te deja más seco después. Por lo tanto, quizás sea una buena idea cambiar el jabón por una crema humectante a la hora de bañarse.

¿Como cultura, nos bañamos con demasiada frecuencia?

Probablemente nos duchamos mucho más de lo que realmente necesitamos, pero si no te estás haciendo ningún daño, entonces surge la pregunta: ¿Acaso es un problema? Probablemente lo sea, pero ¿quién quiere apestar?

Ahí lo tienen. Por favor, sigan bañándose.

