Hablamos con la científica que descubrió el pene perfecto

Hoy, en la sección «Relájate, chaval», os presentamos un estudio conjunto de la UCLA y la Universidad de Nuevo México acerca del tamaño del pene. Tras pedirle a grupos de mujeres que escogieran su pene perfecto en relación a varios tipos de relación, se descubrió que el ancho y el largo del pene perfecto para la mayoría de las mujeres se acercaba mucho al tamaño promedio. A las 75 mujeres que participaron en la encuesta se les dieron 33 penes impresos en 3D de falos de color azul de varias longitudes y circunferencias y se les pidió que escogieran los que más les gustaban para una relación duradera y también para el sexo casual. A todas se les dijo que el hombre que estaba pegado a estos penes era «amable, inteligente, divertido y tenía un buen trabajo». En general, los penes que seleccionaron medían entre 12 y 16 centímetros para tener una relación y entre 12,7 y 16,2 para sexo casual. Hablamos con la doctora Nicole Prause, quien dirige el equipo de investigación responsable del estudio, sobre cómo aprender más sobre sexualidad de lo que te enseñaron en secundaria, sobre el futuro de los dildos impresos en 3D y sobre penes en general.

VICE: ¿Podrías hablarnos un poco de ti y de tu trabajo? ¿Cuánto llevas trabajando en este campo?

Nicole Prause: Cursé un doctorado en ciencia clínica en la Universidad de Indiana. Me enfoqué en la neurociencia y en la estadística, dos cosas que utilizo siempre para estudiar la motivación sexual humana en el laboratorio. En 2007 abrí el laboratorio de Psicofisiología Sexual y Neurociencia Afectiva como miembro del profesorado y en 2015 abrí una rama de comercialización con el fin de abordar algunos de los retos a los que se enfrenta el estudio de este tema en el entorno académico.

¿Qué clase de retos?

Ya van dos veces que el comité examinador se niega a dejarnos realizar un estudio sobre el orgasmo por cuestiones éticas. (De hecho, se publicaron dos artículos sobre este incidente en la revista Rolling Stone y en periódico LA Times.) Los encargados de revisar las subvenciones con frecuencia cuestionan si alguien va a estar dispuesto a participar en nuestros estudios, aun cuando les hemos demostrado que no tenemos problemas para reclutar participantes; a la gente le encantan nuestros estudios. Nos han prohibido reclutar personas que solicitan tratamiento para su «adicción al porno» porque el comité de ética cree que mostrarles porno podría hacer que recaigan. Pero los comités examinadores en Reino Unido no prohíben esto. Y la lista sigue.

¿Cómo surgió la idea de este estudio?

Todo empezó cuando conocí a Geoffrey Miller, un científico que trabajaba en Mind Research Network, una unidad de técnicas de neuroimagen en Albuquerque. Quería probar los indicadores del dolor que experimentan las mujeres durante el sexo, algo que, en mi opinión, requería una valoración de si el tamaño del pene de su pareja es un factor o no. A Geoffrey le interesaba saber las preferencias del tamaño del pene según el punto de vista masculino. Así nació nuestra colaboración.

El estudio reveló que las mujeres prefieren un pene apenas más largo que el pene promedio. ¿Por qué crees que los hombres están tan obsesionados con la longitud? ¿En qué crees que deberían enfocarse si lo que quieren es atraer a una pareja sexual?

A excepción de los resultados de un investigador, que nadie ha podido volver a obtener, la ciencia ha demostrado de forma consistente que la circunferencia es el indicador más fiable de las preferencias y la satisfacción femenina. Podría ser porque las cirugías para aumentar la longitud tienen mejores resultados. Como la longitud es más fácil de modificar, los hombres se enfocan más en eso. Si nos limitamos al atractivo físico, muchos indicadores de salud que están (ligeramente) bajo nuestro control influyen para atraer mujeres. Por ejemplo: el peso, la musculatura, el bronceado y el acné.

¿Por qué crees que las mujeres prefieren tamaños diferentes de pene dependiendo del tipo de relación?

Durante el coito la vulva siempre sufre desgarros y se introducen bacterias en la vagina, más cuando es con condón. Un pene grande provoca más dolor y más daños. Sin embargo, las mujeres están dispuestas a correr este riesgo para obtener el placer sexual que probablemente es la meta en un encuentro casual. Un pene grande hace que el glande del clítoris se acerque más al movimiento que ocurre durante el coito y al mismo tiempo mueve el pilar del clítoris más que un pene mediano o pequeño.

¿Sería justo llamarle al tamaño de pene preferido con más frecuencia «El pene perfecto»? En términos científicos, podría decirse que encontramos al Santo Grial de los Penes?

Por favor, no se puede decir que un pene es el «pene perfecto». La clave del estudio es que la situación importa y la información de nuestra próxima publicación indica que las mujeres también importan. Pero sí, el Santo Grial de los Penes me parece apropiado y gracioso.

¿Y qué hay de las mujeres que dicen que «el tamaño sí importa»?

¡También las tomamos en cuenta en nuestra encuesta! Algunas mujeres los prefieren grandes por cuestiones físicas (como que su clítoris está lejos del orificio vaginal), por cuestiones de experiencia (como que necesita mucha estimulación preliminar para hacer que la penetración sea placentera) o de inexperiencia (como que nunca ha tenido una pareja duradera con pene grande). Es difícil saber por qué estas mujeres decidieron que sólo quieren penes grandes.

Eso de que las mujeres prefieren penes grandes para el sexo casual indica que en realidad no nos importa el placer sexual en relaciones duraderas. ¿Crees que es cierto?

Debo aclarar que el placer sexual también viene de la intimidad emocional. Increíble, lo sé. Publicamos un estudio que demuestra que la excitación sexual que experimentan las mujeres se alinea mucho mejor con su respuesta cerebral que con su respuesta genital. Odio este descubrimiento porque hace que las mujeres parezcan muy… mujeres. Aunque probablemente significa que la intensidad de la interacción sexual viene del sistema central (el cerebro) en vez de del sistema periférico (los genitales) en las mujeres.

¿Qué hiciste con todos los penes que imprimiste en 3D después del estudio?

Están en una bolsa debajo mi cama. Jaja. No, no están «en uso» y nunca lo han estado. Los voy a llevar a una conferencia que voy a dar en Nerd Nite. Planeo quedármelos durante mucho tiempo. Espero que también sirvan para intimidar a amigos indeseables.

Desde una perspectiva social, esta clase de estudios podrían ayudar a que los hombres tengan una imagen corporal más realista.

Buen plan. ¿Por qué tu equipo de investigación publicó en internet toda la información de los modelos de penes en versión para imprimir en 3D?

Con la esperanza de que otros investigadores utilicen los mismos modelos para estudios futuros acerca del tamaño del pene. Incluso pueden servirle a los doctores a la hora de definir los resultados deseables contra los resultados probables en una cirugía de cambio de tamaño. Una vez que tienes los archivos para impresión, es muy fácil pedir una impresora 3D o pagar para que te los impriman. ¡Es con fines científicos!

Aunque resulta que los hombres no tienen que preocuparse mucho por el tamaño, ¿crees que se deben preocupar porque las mujeres vayan a empezar a diseñar e imprimir sus propios penes con proporciones perfectas?

Presiento que ya hay archivos para impresión en 3D con esos fines que me niego a compartir por mojigata. Cuando salió la varita mágica Hitachi, se volvió tan popular que se empezó a creer que los vibradores iban a volver obsoletos a los hombres. Espero que los juguetes sexuales con proporciones perfectas no se perciban como ese tipo de amenaza.

¿Qué se ha logrado con este estudio?

Desde una perspectiva de investigación, esperamos que este estudio cambie la medida de lo que es aceptable publicar. En el mejor de los casos, esto significa que la ciencia en torno a las preferencias de tamaño del pene va a segur mejorando y no se va a limitar al enfoque de «un simple cuestionario» que predomina hoy en día. Desde una perspectiva social, este tipo de estudios podría ayudar a que los hombres tengan una imagen corporal más realista. La respuesta esperada de una pareja sexual es lo que más le preocupa a los hombres en lo que concierne al tamaño de su pene, algo muy diferente a su musculatura, a la densidad del cabello y a otras características físicas que son más visibles para todo el mundo. Los hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres deberían sentirse más cómodos con el tamaño de su pene porque las preferencias de las mujeres varían enormemente en cada situación.

¿En qué estás trabajando ahora que se ha publicado este estudio?

Trabajo en la estimulación magnética transcraneal para alterar el deseo sexual de forma permanente. Estoy cambiando el mundo y cosas así.