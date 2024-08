Cómo acabar una relación de forma digna

Enero es el mes de los nuevos propósitos. Algunos deciden dejar de beber después de haber pasado el mes anterior tomándose hasta el agua de los jarrones. A otros les da por el deporte y salen a correr, tras haber pasado las Navidades sin mover un dedo. Y luego hay personas que deciden romper con su pareja porque han estado pensando un ratito viendo Love, Actually y se han dado cuenta de que no están con su “media naranja”. Y es que sí, amigas, en enero se producen más rupturas que en cualquier otro mes del año.

A no ser que seas una persona muerta por dentro, la mayoría de las rupturas son dolorosas, aunque algunas son mejores que otras. Lo cierto es que a las mujeres queer se nos da bastante bien eso de cortar de la forma menos traumática posible. Y no lo digo porque me lleve bien con todas mis exparejas y ellas con las suyas. Lo digo porque es verdad. “Sobre todo en lo que respecta a las rupturas, es mucho más probable que las personas queer sigan como amigas o en contacto de algún modo”, nos dijo en 2018 Jennifer Vera, psicoterapeuta especializada en personas LGTBQ. “Lo he visto en ambos géneros, pero estoy más acostumbrada a verlo entre mujeres queer”.

Con la amenaza de las rupturas de enero sobre nuestras cabezas, he querido exprimir la sabiduría de varias mujeres queer para que me cuenten cuál es la mejor forma de terminar con alguien. Estos son los consejos que nos han dado.

“Siempre tendrías que hacerlo en persona”

Es muy raro tener una “buena” ruptura. Todas las mías han sido muy tristes, tanto si era yo la que dejaba como si me dejaban a mí. Pero siempre tienes que hacerlo en persona y de forma amable, preferiblemente en un espacio neutral como el banco de un parque o un bar. Además, en ese momento debes hacer saber a la persona los motivos por los que quieres dejarla. Si no lo haces, la dejas con la duda y eso no es justo. Explica siempre tus razones. Luego, mantén el contacto al mínimo durante unos meses. Pasado ese tiempo, quizá podáis mantener la amistad. Charlie, 25 años.

“Sé clara en tus intenciones y a la hora de dar tus motivos”

Diría que lo mejor sería ir a su casa y romper de la forma más respetuosa y rápida posible, ser clara con tus intenciones y las razones por las que dejas la relación, pero sin resentimiento. Y luego marcharte. Si quieres terminar porque se está portando muy mal contigo, este consejo no sería válido. Si lo dejas porque ya no estás enamorada o no sientes nada, sería un enfoque útil. Lo digo por experiencia. Para mí fue la forma menos dolorosa de que me dejaran. No es plan de hacerlo en público, en un restaurante mientras te comes una pizza. Coco, 28 años.

“Que no quede nada por decir”

Yo creo que lo más importante es la honestidad. Al igual que cuando estás en una relación, tampoco puedes tener una ruptura justa si no eres sincera. Cada ruptura es un mundo, pero en cualquier caso, nunca debería quedar nada por decir. Eso solo provocaría más problemas en el futuro. Mi ex y yo fuimos al parque y hablamos. La habíamos cagado las dos y nos dimos cuenta de que ya no iba a funcionar. Terminamos de forma amistosa y pasamos página ese mismo día, aunque nos costó un tiempo volver a vernos como algo distinto a una pareja.

Creo que la forma más saludable de gestionar una ruptura es tomar distancia y reducir al mínimo la comunicación durante un tiempo. En una relación, te preocupas por alguien y creo que tras una ruptura, debes dirigir esa energía hacia ti misma. Ya lo dijo Lorde: “Cuido de mí como cuidaba de ti”. Lola, 23 años.

“No seas condescendiente. Sé humana”

La mejor forma de cortar con alguien sin sonar como una abuela es ser sincera. Pero también creo que debes ser firme y fiel a tus principios. También recomendaría evitar los insultos exagerados que acaban en un polvo de despedida no deseado. No seas condescendiente. Sé humana. Respeta y escucha. Por mucho que te haya cabreado, entristecido o distanciado la relación, no pierdas la calma. Puedes mostrarte seria y comprensiva a la vez. Has de ser sincera con la gente a la que quieres y esperar lo mismo. Claudia, 25 años.

“No ignores a la persona”

Te diré lo que NO debes hacer: ignorar a la persona. Si la respetabas lo suficiente como para estar en una relación, también debes respetarla para decirle abiertamente por qué quieres dejarla. No vayas con jueguecitos ni le provoques celos después de romper, ni actúes como si fuerais amigas justo después. Es una gran putada para las dos. No la acoses por redes sociales todos los días; quizá echa un vistazo una vez a la semana, porque lo ibas a hacer de todas formas y así no te llevas sorpresas desagradables si ella conoce a alguien. Y recuerda siempre que, después de dos o tres meses, la cosa se enfriará por ambas partes. Allie, 26 años.

“Has de creerte lo que dices”

Mi última ruptura fue muy traumática. Lo alargamos mucho más de lo necesario, rompíamos y volvíamos una y otra vez en una dinámica muy tóxica, porque discutíamos todo el tiempo. Yo diría que, para romper como es debido, primero tienes que creerte lo que dices y luego cortar por lo sano. No va a funcionar si te sigues aferrando a la idea de la relación. Por otro lado, me parece necesario gestionar las rupturas de la misma forma que el resto de cosas en la vida: con bondad y sinceridad. Si lo haces así, seguro que irá bien. Lydia, 27 años.

“Puedes ser sincera sin enrollarte demasiado”

Hazlo en persona, no después de discutir y evita soltar alguna frase peliculera. Intenta ser justa, amable, sincera y transparente, y para eso no hace falta tampoco enrollarse mucho. Yo no tengo contacto con ninguna de mis exparejas excepto una. Soy consciente de que a veces es fácil confundir ser “justa” con ser “fría”, y hay gente que realmente quiere montar una de esas escenas peliculeras. Una exnovia me llamó “reina de hielo” durante nuestra ruptura. Antonia, 25 años.

