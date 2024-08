¿Planear el embarazo para que tu bebé tenga ‘buen’ signo zodiacal?

Mackenzie Warren, una mujer acuario de 30 años que vive en Carolina del Norte, dijo que ella y su esposo esperaban que su primer hijx fuera escorpión, como su padre. La pareja dejó de usar anticonceptivos en el momento adecuado para concebir a un escorpión, pero su hija nació antes y salió libra. “Con el siguiente, pospusimos el embarazo un mes para evitar tener un piscis”, dijo Warren, ya que ninguno se lleva bien con los piscis. Tuvieron éxito: su hijo es acuario, como su mamá.

Es tan arriesgado y estresante traer un niñx a este mundo que muchas personas hacen todo lo posible para disipar los miedos y facilitar la experiencia, por ejemplo, determinando el signo zodiacal del o la futura bebé. “Las madres y los padres quieren hacer todo por sus hijxs, pero a menudo sienten que no tienen control de muchas cosas”, dijo Aiyana Willard, psicóloga de la Universidad Brunel de Londres que se especializa en la evolución cultural de la religión y las creencias sobrenaturales. “Esta inseguridad hace que la gente se sienta muy incómoda, especialmente cuando hay tanto en juego como el éxito y el bienestar de lxs hijxs”.

Dado que la fertilidad es difícil de predecir, las personas no necesariamente intentan que les toque un signo en particular; más bien, esperan que su bebé nazca durante el período de transición de un signo a otro. “El nuestro iba a nacer entre leo y virgo. Hice de todo para que fuera leo”, dijo Kimberly Miller, una acuario de Los Ángeles. Su mamá era virgo y, aunque la quería mucho, esperaba que su hijx fuera más relajadx que un virgo, que suelen estar obsesionadxs con la perfección. Pero Miller comenzó a estresarse a medida que se acercaba la fecha del nacimiento. La niña no parecía querer nacer bajo el signo de Leo, que va del 23 de julio al 22 de agosto.

Miller probó todo tipo de métodos para que la bebé naciera leo. “Probé algo llamado ‘ensalada de maternidad’, fui a ver a una amiga que es budista y psíquica y me dijo que ella podía hacer que naciera más rápido a través de canciones rituales. Bebí té de frambuesa, practiqué la estimulación de los pezones, etc.”. Y sin embargo, al final, dio a luz a una virgo. “Hasta ahora ha demostrado ser una niña muy relajada, tal vez porque nació en la transición entre leo y virgo”.

Incluso las personas escépticas de la astrología, la tienen en cuenta cuando se trata de tener hijxs, por si acaso. Barbara VanDenburgh, una acuario de 30 años de Phoenix, Arizona, dijo que si tiene un bebé, hará un esfuerzo para asegurarse de que no salga virgo. “Todxs lxs virgo que conozco me estresan. Tengo la impresión de que viven en un mundo paralelo que no entiendo”, dijo. “No soy religiosa, no creo en fantasmas y suelo encontrar una explicación racional para todo. Pero no puedo evitar notar que lxs virgo me ponen más nerviosa que los otros signos”.

Claire Comstock-Gay, también conocida como Madame Clairevoyant, astróloga de The Cut y autora de Madame Clairevoyant’s Guide to the Stars, dijo que las madres y los padres no obtendrán esa sensación de control solo por intentar elegir el signo de sus hijxs. “Los rasgos asociados con cada signo zodiacal pueden manifestarse de muchas formas: no todxs lxs leo son dramáticxs, no todxs lxs virgo son perfeccionistas y maníacos, etc.”, dijo. Agregó que es difícil para lxs niñxs expresar su identidad sin la presión de sus padres y madres. “Creo que deben ser más reservadxs cuando usan la astrología para hablar de lxs niñxs”.

No es necesario creer completamente en la astrología para obtener algunos beneficios emocionales, dijo Willard. “Incluso la más mínima posibilidad de que influya positivamente en el futuro del niñx puede valer la pena”.

Sin embargo, las personas que esperan tener un hijx de cierto signo no deben tomarse esto muy en serio, aunque les apasione la astrología. “Todos los signos son maravillosos. No hay uno mejor que otro”, dijo Annabel Gat, astróloga de VICE y autora de The Moon Sign Guide: An Astrological Look at Your Inner Life. Agregó que la opinión del médico es más importante que la astrología. “La astrología es una forma de entretenimiento y no debemos dejar que guíe nuestras decisiones sin la participación de un médico”.

Puedes hacerte una cesárea en una fecha determinada, pero solo si el médico la aprueba y dice que se puede realizar de manera segura tanto para la madre como para lx bebé.

Suzanne Degges-White, consejera de la Universidad del Norte de Illinois que se especializa en períodos de transición como la planificación de tener unx bebé, agregó: “Cuando leemos sobre las características de un signo, a menudo buscamos confirmaciones. Vemos que un signo tiene rasgos que nos gustan en una persona e imaginamos lo hermoso que sería si tuviéramos un hijx así”.

Georgia Andrews, una sagitario de 30 años y desarrolladora de software, dijo que su madre programó su cesárea en un momento del día específico para que tuviera un ascendente en acuario. “Sabía que si yo nacía por la mañana, sería independiente y no sé qué. Y si nacía por la tarde, íbamos a tener una relación muy estrecha. Ella eligió la mañana y está muy contenta con el resultado”. Andrews dijo que nació con esa independencia natural y la fuerte voluntad de acuario, ya que compró su propia casa y se mudó sola el año pasado.

Aunque Andrews cree que la decisión de su madre es una anécdota divertida, a ella le conmueve. “Sé que lo hizo porque quería lo mejor para mí, así que no tengo nada de qué culparla”.

Sigue a Angela Lashbrook en Twitter.