Cómo es ser trabajadora sexual cuando eres asexual

Es el mes del Orgullo y en el acrónimo LGBTQIA+, la letra A significa asexuales, agénero y arrománticos. Según GLAAD, una organización no gubernamental de monitoreo de medios, una persona asexual es alguien que no siente atracción sexual hacia nadie. Pero como pasa con todo el espectro sexual, ser asexual viene también en una amplia gama. Algunos asexuales pueden no tener relaciones sexuales en absoluto aunque tengan una libido activa o algunos pueden optar por tener sexo con sus parejas sin tener libido.

Ser asexual y ser trabajadora sexual puede sonar contradictorio, incluso extraño. Pero para esta trabajadora sexual de 21 años, esa es su realidad.

Videos by VICE

VICE se puso en contacto con Ellie*, quien se dedica al trabajo sexual en línea. Ellie o Ellie Next Door, como se la conoce en línea, también es asexual, y esta es su historia.

El término “trabajadora sexual asexual” puede sonar contradictorio, pero estoy a punto de analizarlo y decirte por qué no lo es.

Probablemente me di cuenta de que era asexual cuando, en un museo, vi las típicas estatuas griegas cinceladas en mi preadolescencia y no me parecieron extasiantes. Para mí, eran simplemente cuerpos.

Alrededor de 2013, hice una cuenta de Tumblr. En ese momento, Tumblr estaba atravesando una gran ola arcoíris y, como muchos otros, ahí es donde encontré una etiqueta que coincidía con cómo me sentía. Antes de Tumblr, nunca había escuchado el término “asexual”, pero cuando lo hice, sentí que finalmente había encontrado algo que era adecuado para m´.

Así que sí, no me enloquece la idea de ver a un chico desnudo con una erección. Si es una persona atractiva, creo que es solo eso: una persona atractiva.

Tampoco veo mi cuerpo como algo inherentemente sexual, pero sé que otras personas sí. La sensualidad está en el ojo del espectador. No me incomoda que me sexualicen y, francamente, disfruto la positividad general y el aprecio que otras personas tienen por mi cuerpo. Creo que mi cuerpo es hermoso y me alegra que haya otras personas que concuerden conmigo.

“No me enloquece la idea de ver a un chico desnudo con una erección. Si es una persona atractiva, creo que es solo eso: una persona atractiva”. – Ellie

Entonces, en mayo de 2019, ingresé a Chaturbate (una plataforma que ofrece shows webcam en vivo) porque pensé que sería divertido. Rápidamente, organice un número con una webcam, un micrófono y un juguete sexual. Durante los días siguientes, noté que mi número de espectadores crecía de manera constante y, en una semana, ya había ganado suficiente dinero para comprar nuevos juguetes sexuales.

En dos meses pude comprarme un auto. No era un costoso Rolls-Royce ni nada por el estilo, pero era lo suficientemente bueno para ir en él a donde fuera necesario. Creo que ese fue el momento en el que decidí dedicarme al trabajo sexual de tiempo completo. Dejé mi trabajo como barista y me dediqué a hacerme de una audiencia y mejorar mis streamings.

Para ser trabajadora sexual, no es necesario que alguien, o todos, te parezcan sexys.

Creo que la gente tiene puntos de vista muy rígidos sobre las trabajadoras sexuales, lo que crea la percepción de que estamos cachondas 24/7 y siempre queremos tener sexo. Eso está lejos de ser cierto incluso para las trabajadoras sexuales que no son asexuales. La verdad, no entiendo por qué la gente piensa de esa manera; ¿también creen que un futbolista quiere estar jugando fútbol siempre?

Además, el trabajo sexual en sí mismo es un mundo muy vasto. Alguien que vende sus nudes en Snapchat puede llamarse a sí mismo trabajador sexual y también alguien de la plataforma OnlyFans, o alguien que hace shows vía webcam, o las estrellas porno que ves en Pornhub, o quienes tienen encuentros en persona.

“Para ser trabajadora sexual, no es necesario que alguien, o todos, te parezcan sexy”. – Ellie

Si bien la validación siempre es agradable, las opiniones de otras personas sobre mí o mi cuerpo no son importantes en relación a cómo me veo a mí misma. Por lo tanto, no me importa si la gente piensa que mi pelo es feo, que mis senos son pequeños o cualquier otra cosa. El trabajo sexual es trabajo, como cualquier otro, y el día a día de ser una trabajadora sexual es mucho más parecido al de alguien que tiene una tienda en línea o una pequeña empresa que al de alguien que vende sexo. Dicho esto, disfruto de mi trabajo a pesar de saber que no puedo hacer esto para siempre. Todavía no he tomado una decisión sobre lo que planeo hacer una vez que dejé el trabajo sexual, pero por ahora, este trabajo me permite pagar mis cuentas y tener una audiencia que es amable y respetuosa.

Sin embargo, la intimidad es importante para mí y soy el tipo de pareja que requiere de mucho contacto físico cuando estoy cómoda en una relación. El contacto físico no sexual —besar, abrazar, acariciar, acurrucarse, pasar tiempo de calidad juntos— es muy importante para que me sienta conectada con mi pareja. No me gusta el contacto físico fuera de las relaciones cercanas, por lo que para mí el tacto es algo muy íntimo.

Dicho esto, varias personas asexuales eligen tener relaciones sexuales con sus parejas para complacerlas. Si bien cada relación es diferente, generalmente soy bastante indulgente con los deseos sexuales de mi pareja. Me encanta poder brindarle placer a otra persona, y el sexo es solo otra forma en que puedo mostrar mi amor y afecto por alguien. Entonces, aunque el sexo no es una parte medular de mis relaciones, sé que ha sido importante para mis parejas y, de cualquier modo, podemos/hemos podido divertirnos mucho juntos.

Nunca he trabajado con otra trabajadora sexual, pero me encantaría hacerlo. Y si implicara algo más que solo el placer personal, también estoy abierta a ello. Por ahora, me tomé un descanso de los shows vía webcam. Aparte de mi OnlyFans y Reddit, estoy activa en NiteFlirt, una línea de sexo telefónico donde principalmente tengo clientes mayores. Creo que prefiero a los hombres mayores porque no dicen: “¡Ay, tienes las axilas peludas!”. Los hombres mayores aceptan más ese tipo de cosas y definitivamente, en mi experiencia, no son descorteses.

“Creo que prefiero a los hombres mayores porque no dicen:” ¡Ay, tienes las axilas peludas!”- Ellie

No hablo abiertamente de mi sexualidad con toda mi familia y amigos, pero tampoco veo razón alguna para ocultarla. Simplemente, el tema no ha surgido en las conversaciones, y aún no me he reconciliado completamente con la idea de “revelarme” al mundo como una persona que… no siente atracción sexual alguna. Es algo con lo que muchos otros asexuales luchan. Es una parte profundamente personal y, a la vez, irrelevante de mi personalidad y mi vida cotidiana. Si me encontrara en una situación en la que me pareciera apropiado compartir esa parte de mí con alguien, definitivamente lo haría. Pero no siento la necesidad de reunir a mis seres queridos para una hacer “una revelación” oficial de ello.

Veo mis dos identidades, la de trabajadora sexual y la de persona asexual, como dos cosas diferentes. Una es mi profesión y la otra es parte de mi ser. Elegí ser trabajadora sexual pero no elegí ser asexual. No puedo cambiar el contenido que ya publiqué y, por lo tanto, tampoco mi etiqueta de trabajadora sexual. Pero un día podría irme a vivir a las montañas y prácticamente dejar atrás este mundo en línea. No puedo hacer eso con mi sexualidad.

La asexualidad siempre será parte de mí, incluso si es algo que yo no elegí. Amo quien soy, pero la diferencia entre una identidad que elegí y una que me ha sido dada, hace que ambas se sientan como dos partes distintas de mí misma.

*Ellie solicitó usar solo su primer nombre para proteger su privacidad. Síguela en Twitter e Instagram.