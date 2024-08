Cinco preguntas para el tipo que resolvía un cubo de Rubik en un coche a 128 km/h

Una vez intenté jugar al cubo de Rubik. Estuve un rato, no sé, unos buenos cinco minutos, pero nada, no logré ni juntar dos colores; ese juego demencial era más complejo que intentar comprender la inquietante pero bonita relación sentimental que existía entre ese tipo y el caballo que se lo folló hasta la muerte.

Los cubos de Rubik, esos instrumentos complejos que logran acumular millones de visitas en YouTube cuando alguien logra resolverlos en 4 segundos. Sin duda unos objetos inquietantes, tenebrosos, incluso. Una insensata pantomima en forma de pasatiempo jovial que realmente esconde un sustrato obsesivo centrado en la técnica y el procesamiento de datos.

Si el juego ya es de por sí demencial, ¿cómo podemos valorar el hecho de que alguien juegue a esta mierda mientras conduce un coche a 128 kilómetros pro hora? La unión fatal entre el arma que más personas ha matado en el mundo (el coche) y un pasatiempos que conduce a la locura.

Conducir y hacer el cubo de rubik al mismo tiempo no es muy prudente, ¿no crees? 👉 1 de cada 4 accidentes ocurre por #distracciones. Usa bien la cabeza.

No hagas #LocurasAlVolante. #CampañaControlDistracciones 16-22 sept pic.twitter.com/NRC3uDzxpw — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 16, 2019

Pues bien, esto ha pasado. La Dirección General de Tráfico pilló a un ser conduciendo a una velocidad que excedía la permitida mientras intentaba resolver un cubo de Rubik. Y ahora vienen las preguntas.

¿POR QUÉ DIABLOS NO HACES PRIMERO UNA COSA Y LUEGO LA OTRA?

Existe el orden. Quiero decir, para secarte el pelo con un Rowenta Signature Pro CV7840F0 antes necesitarás tener el pelo mojado. De la misma forma que no hace falta restregar el esfínter con papel higiénico antes de cagar. ¿Se me entiende? Primero conduces hacia un sitio y luego, en ese sitio, juegas al cubo de Rubik. Es una operación elemental. Si no comprendes esta sencilla relación entre acciones es muy probable que tu vida sea una auténtica pesadilla, sobre todo en el momento en el que te encuentres yendo a buscar a tu hijo al cole completamente en pelotas.

¿QUÉ ES MEJOR, MANTENERSE CON VIDA O TERMINAR UN CUBO DE RUBIK?

Esta es precisamente una de esas preguntas cuya respuesta desconozco por completo.

¿CREE ESTE TIPO QUE ES ILEGAL CONDUCIR Y CONSULTAR EL TELÉFONO PERO QUE NO LO ES HACERLO JUGANDO AL CUBO DE RUBIK?

Puede que crea que lo de no poder conducir y mirar el móvil esté relacionado con una cuestión técnica y tecnológica y no tenga nada que ver con la concentración al volante. “¿Encender el teléfono dentro de un coche? ¿Estás loco? El otro día me dijeron que el material del que está hecho la batería provoca que el coche estalle de inmediato”. Algo así. En este caso, el tipo entiende que es legal distraerse al volante, lo extraño no es haberlo pillado con el cubo de Rubik sino no haberlo encontrado trabajando una hoja de Excel en un portátil con los resultados fiscales finales del trimestre.

¿CUÁNTOS MÁS JUEGOS DEBE TENER ESE TIPO DENTRO DEL COCHE?

Conducir puede ser un poco aburrido, probablemente el tipo tenga un buen arsenal de juegos en el maletero. Hoy le han pillado con el cubo, pero podría haber sido otra cosa. ¿El Uno? ¿Un puzzle? ¿Operación? ¿Hundir la flota? ¿Catán? ¿Warhammer? ¿Magic: The Gathering? ¿Vagina en lata?

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE LLEGAR A ESTAR EL PUTO HELICÓPTERO DE LA D.G.T. GRABANDO EN PLAN GRACIOSO A ESE TIPO CONDUCIENDO Y JUGANDO AL CUBO DE RUBIK ANTES DE PARARLO Y EVITAR UN JODIDO ACCIDENTE MORTAL?

¿Hacía falta tanto metraje? Maldita sea, ¡detened a ese loco YA!

