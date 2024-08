Diez preguntas que siempre quisiste hacerle a un piloto

Este artículo se publicó originalmente en VICE Alemania

Los viajes en avión solían ser un negocio glamuroso, pero desde que los pasajeros empezaron a abordar en pijama y las aerolíneas comenzaron a amenazar con cobrar por el uso del baño, su brillo se ha ido desvaneciendo poco a poco.

Videos by VICE

Sin embargo, sigue siendo un negocio caro: los vuelos no son baratos, y aunque no hay garantía de obtener trabajo al final de la carrera, la formación para convertirte en piloto puede ser tan caro como comprar una casa. Manuel, de Alemania, no pudo encontrar trabajo como piloto durante años después de terminar la carrera –pero eventualmente su suerte mejoró cuando se mudó al Reino Unido, y ahora vuela por todo Europa.

Relacionados: Diez preguntas que siempre quisiste hacerle a un nudista

Manuel estuvo dispuesto a responder a todas las preguntas que siempre quise hacerle a un piloto, pero no quiso mencionar ni su apellido ni la aerolínea para la que trabaja en la entrevista. Sin embargo, subrayó que ser piloto es el mejor trabajo del mundo.

VICE: ¿Ser piloto si es un trabajo real, o simplemente tienes que activar el piloto automático y listo?

Manuel: Yo uso el piloto automático desde poco después del despegue hasta justo antes del aterrizaje, en casi todos los vuelos. La aerolínea para la que trabajo lo exige, con el fin de minimizar el riesgo de que sus pilotos comiencen a actuar como vaqueros por los cielos. Ya han lidiado con ese tipo de cosas antes –por ejemplo, algunos pilotos aceleraban al acercase al aeropuerto. Es muy peligroso y consume mucho combustible, porque con frecuencia eso significa que el avión necesita volver a agarrar altura para otro intento de aterrizaje.

Pero cuando estás en altitudes elevadas y lo único que tienes que hacer es permanecer en curso y controlar la velocidad, te empiezas a marear. Esa es otra razón por la que es bueno usar el piloto automático –que de todas formas hace lo que yo le digo que haga. Tengo que ajustar todo manualmente a la altitud, la ruta y la velocidad. Durante los vuelos largos, cuando no hay mucho que hacer, leo periódicos y libros, o miro las estrellas. También tenemos un iPad con todos los manuales e información sobre los aeropuertos –es un PDF de 20.000 páginas. Eso te mantiene ocupado.

¿Cuánto ganas?

Gano entre 8.000 y 10.000 euros [de 170,000 pesos a 212,000 pesos aproximadamente] al mes sin incluir impuestos. Pero el cliché de que los pilotos ganan mucho dinero ya no es cierto. Hay muchos pilotos cuyos salarios apenas son suficientes para vivir. Algunos ganan solo 1.200 euros [25,500 pesos aproximadamente] al mes durante los primeros años, y con ese sueldo, se espera que paguen lo que se gastaron en la carrera.

Si quieres ser piloto, tienes que ser capaz y estar dispuesto a asumir una enorme carga financiera. Tuve que pedir un préstamo para mi carrera –que costó muchísimo dinero. No me pudieron dar el crédito a mi nombre, pero afortunadamente mis padres me ayudaron. Después de la carrera, no me dieron trabajo en ninguna aerolínea durante tres años. A muchas personas que pagan todo ese dinero para entrenarse, nunca las contratan como pilotos.

¿Es verdad que muchos pilotos son alcohólicos?

No creo que haya más alcohólicos entre los pilotos que entre otros profesionales. Pero sí he oído muchas historias sobre pilotos que viajan bajo la influencia del alcohol. Hay un programa de AA para pilotos en Alemania, por eso es reconocido. Y se hacen pruebas de alcohol antes y después de los vuelos –en general, las inspecciones son bastante estrictas.

¿Puedes contrabandear drogas en los vuelos?

Nunca me han pedido que lo haga, y no sería fácil. A la tripulación la inspeccionan más a fondo que a los pasajeros. Nos evalúan por separado para que no hagamos colas, pero el procedimiento es el mismo y a veces incluso más estricto. Por ejemplo, los pasajeros pueden volar con artículos valuados en más de 430 euros y los miembros de la tripulación solo tienen permitido 70 euros.

¿Alguna vez has estado cerca de estrellar un avión?

Me han sucedido algunas cosas sin importancia; por ejemplo una vez se rompió un generador. En otra ocasión, el piloto automático dejó de funcionar. El mayor susto que tuve fue durante un aterrizaje en Bristol, cuando estaba volando como copiloto. La pista en Bristol es corta y hay una pendiente empinada al final de la misma. Ese día había mucho viento y estaba lloviendo, y al capitán se le fue el momento adecuado para aterrizar. Sólo seguíamos flotando sobre la pista. Como el avión no habría podido detenerse a tiempo y probablemente habría caído por la pendiente y se hubiera estrellado, tuve que tomar el control del capitán y tratar de aterrizar de nuevo.

El capitán estaba petrificado, no podía moverse. Tuve que mover su mano de la palanca. Después del aterrizaje se disculpó conmigo profusamente, así que no le di mucha importancia al asunto. Y los pasajeros ni se enteraron de lo cerca que estuvimos de estrellarnos.

¿Con cuántas de la tripulación de cabina te has acostado?

No me he acostado con ninguna azafata y nunca he tenido sexo en un avión. Pero por lo general el cliché sobre los pilotos y las azafatas es cierto. Todos los días, mis colegas me cuentan con quién se acostaron la noche anterior. En los vuelos de distancias largas, hay una cabina para que la tripulación duerma –la gente se mete a tener sexo ahí todo el tiempo. También he escuchado historias de capitanes que se meten con los copilotos a la cabina».

¿Tu uniforme te ayuda a conquistar mujeres?

Bueno, yo siempre trato de mantener mi uniforme muy limpio –me aseguro de que mis pantalones, camisa y corbata estén planchados. Pero después del trabajo me quito el uniforme lo más rápido posible, así que no llamo mucho la atención. Todo el mundo te ve cuando traes puesto el traje –en el aeropuerto y fuera de él. Las mujeres tienden a ignorarme en los antros y en los bares, pero cuando voy de camino al aeropuerto con mi uniforme siempre me ven.

¿Qué tan grave es no cambiar mi celular al modo avión durante un vuelo?

Si nada más es un pasajero el que lo hace, es probable que no pase nada. Pero si más personas hicieran lo mismo cerca de la cabina, escucharemos cosas en nuestros audífonos. Ese ruido es más fuerte que los mensajes de radio y puede interrumpir nuestros dispositivos de navegación. No el GPS en sí, sino los dispositivos que están allí para reemplazar el GPS si algo pasa.

Cuando el copiloto alemán Andreas Lubitz estrelló un avión intencionalmente de Germanwings en marzo de 2015, ¿hizo que cambiaran las cosas para los pilotos?

No trabajo para una aerolínea alemana, pero soy alemán. Algunos de mis colegas han hecho bromas estúpidas. Una vez, mientras estábamos sentados en la cabina, una azafata me preguntó si yo también me iba a suicidar. Podría haber sido una broma de su parte, pero tienden a tomar estas cosas muy en serio.

Creo que Lufthansa [la aerolínea principal de Germanwings] debió haberse enfrentado a consecuencias más graves después del accidente de Lubitz. Estaban conscientes de sus problemas mentales. Cuando pasas por el procedimiento de selección para un trabajo en cualquier aerolínea, siempre te hacen un examen psicológico que cuenta más que cualquier otra cosa. Lo contrataron, a pesar de que en ese entonces ya tenía problemas –se ausentó durante unos meses para tratar su depresión. La aerolínea nunca se disculpó por lo que pasó, y creo que debió haberlo hecho.

Relacionados: Hablamos con un condenado a muerte injustamente

¿Qué se siente ser responsable de tantas vidas?

Es una gran responsabilidad por supuesto. También es impresionante que tengas la autoridad de ordenarle a la gente a tu alrededor para garantizar la seguridad de todos. La tripulación de cabina y el personal de tierra tienen que seguir tu palabra al pie de la letra. Y al final del día, se siente muy bien saber que muchas cosas pudieron haber salido mal, pero que llevaste a cientos de personas a casa sanas y salvas.