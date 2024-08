Estos fueron los discos de techno más vendidos de 2017 a través de Discogs

Según ha dado a conocer DJ Mag, la base de datos y mercado de música más grande del mundo, Discogs, ha publicado el listado de los discos más vendidos de 2017. En lo que a techno respecta, la joya más apetecida por coleccionistas a lo largo del año fue Insecurity Guard, segundo LP de Kettenkarussell. El dúo de Giegling supo enamorar perdidamente a sus seguidores con seis cortes que conjugan a la perfección vibras de house con un toque de condimento a la Boards Of Canada.

En segundo lugar, se encuentra el británico que seguramente arrasará con 2018: Objekt, con su portentoso juego de breaks noventeros, Objekt #4. A la lista también se suman los trabajos de Actress, AZD; Blanck Mass, World Eater; Four Tet, New Energy; Kraftwerk, 3-D: The Catalogue y los remixes al Going Backwards de Depeche Mode.

Discogs publicará la lista en su totalidad a mediados de febrero.