Por qué nos duelen tanto los pechos antes de la tener la regla

Os voy a contar una historia real: todos los meses, justo antes de que me venga la regla, salgo arrastrándome de la cama en medio de la noche y me pongo el sujetador de confianza que vengo llevando desde los 14 años para oprimir mis pechos (efectivamente, en todo este tiempo mis tetas no han crecido más).

Muchas mujeres sufren de forma similar. Si repasas casi cualquier foro de salud online verás usuarias que se quejan de sufrir sensibilidad premenstrual en los pechos. «Es como si todos los nervios me estuvieran gritando justo desde debajo de la axila y sufro hasta para quitarme el sujetador por la noche porque me duele muchísimo» escribe una mujer.

La mayoría de la gente está de acuerdo con que la sensibilidad en los pechos es especialmente aguda justo antes de la regla pero, ¿hasta qué punto debería preocuparnos ese dolor? «Yo diría que es un fenómeno muy natural y común que experimentan las mujeres», afirma el Dr. Channa Jayasena, de la Sociedad Endocrinológica. El Dr. Jayasena explica que se debe al modo en que se liberan las hormonas dentro del cuerpo de las mujeres.

Mientras que en el caso de los hombres la hormona sexual ―la testosterona― se libera constantemente, las mujeres tienen un patrón firmemente regulado de liberación hormonal durante el ciclo menstrual. En la primera mitad del ciclo, explica el Dr. Jayasena, se libera estrógeno. Esto estimula el crecimiento del tejido mamario, especialmente el de los conductos (productores de leche). Y en la última mitad del ciclo se produce una hormona llamada progesterona. La progesterona provoca un efecto diferente en el pecho, fomentando la producción de leche (aunque se necesitan otras hormonas para producir leche realmente).

«Estas dos hormonas trabajan dentro de la mama de formas diferentes», indica el Dr. Jayasena, «y como alternan su predominancia cada pocas semanas, se producen cambios cíclicos en la sensibilidad de los pechos, que pueden provocar dolor o incomodidad».

Pregunto al Dr. Jayasena por qué ahora me duelen tanto las tetas todos los meses como un reloj. «Todavía hay muchas cosas que no sabemos», responde con sinceridad el doctor. «Las mujeres reaccionan a las hormonas de maneras diferentes y todas las cosas de la vida ―ya sea el peso corporal, la edad o el estrés psicológico― pueden afectar a sus hormonas y a los síntomas que notan». En concreto, los cambios en el peso corporal, el estado general de salud o simplemente el envejecimiento pueden afectar al nivel de dolor e incomodidad que notas en tus tetas.

¿La solución? «Hacerse con un sujetador ajustado y reforzado y tomar analgésicos», aconseja el Dr. Jayasena. En los casos más extremos, es posible tomar la píldora anticonceptiva para regular las hormonas. «Esto puede ser de ayuda a corto plazo, hasta que las cosas se asienten», afirma. Si los pezones cambian de color, presentan bultos o producen una descarga de color marrón, visita al médico lo antes posible, especialmente si la afectada es solo una de las tetas.

Yo también tengo un consejo para aliviar el dolor: duerme siempre con sujetador. Hala, te lo regalo, este consejo no te lo voy a cobrar.

