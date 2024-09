El mercado negro de leche materna es popular entre la comunidad de fisicoculturistas

Ve a tu página local de Craigslist y busca «leche materna». Es muy probable que encuentres una nueva madre en busca de una forma para hacer dinero extra con el líquido de sus mamas. Sobretodo en Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Chicago o incluso en New York, es casi garantizado que te encuentres con un puñado de avisos ofreciendo leche materna humana fresca o congelada.

Estas ofertas se realizan generalmente de madre a madre, tal vez de una madre con un excedente a otra que no puede amamantar o no produce mucha leche propia. La mayoría de las mujeres que la venden dicen que ellas simplemente producen mucha más leche de la que su bebé puede consumir. Pero hay también un sector sorprendentemente abierto de bebedores adultos de leche materna, que buscan tener huesos más saludables, o en algunos casos «simplemente acaban de descubrir lo nutritiva que es la leche materna», como una persona que vive en Los Ángeles que ha dicho: «Crecí en una granja de lácteos y la leche del mercado no me sirve». Por otro lado, una madre en Long-Beach afirma: «Los beneficios para la salud derivados de la leche materna son incontables, además sabe genial».

Mira más de cerca y encontrarás que este mercado poco conocido de leche materna tiene una audiencia bastante particular. En este aviso, por ejemplo, de Milwaukee, el vendedor dice: «Es para que hagas lo que quieras con ella. Es buena para los niños, los pacientes de cáncer, los fisicoculturistas, para las enfermedades de la piel y demás personas». Así es –los fisicoculturistas están tomando lo mismo que los bebés. Un foro en bodybuilding.com llama a la leche materna «el mejor suplemento que existe», afirmando que Arnold Schwaznegger tomaba esto cuando estaba en la cúspide de su fase musculosa. Un integrante del foro «Lefticle» le dice a sus colegas levantadores de pesas: «No me había dado cuenta de su potencial como suplemento, hasta que empecé a usarlo como el pilar de mi dieta y empecé a ver crecer mis músculos sin parar». Las respuestas al posteo de Lefticle son diversas: algunos dan consejos de cómo obtenerla, mientras que otros advierten acerca de la posibilidad de transmisión de enfermedades. Y luego, por supuesto hay chistes de tetas. La leche materna, aunque no sea exactamente «popular» en el verdadero sentido de la palabra, no es desconocida como suplemento en el mundo del fisicoculturismo. Venderla por unos dólares la onza (dependiendo de la fuente), no es barato exactamente.

Entonces, ¿por qué molestarse en vez de aumentar los músculos con leche bovina? Bueno, la leche materna humana sí contiene hormonas de crecimiento y compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a una recuperación más rápida de los músculos, así como los nutrientes que aumentan el sistema inmunológico. Además, es una fuente decente de proteínas, azúcares y grasas. Pero, de acuerdo con la base de datos de nutrición del Departamento Nacional de Agricultura de los Estados Unidos, la leche materna tiene mucha menos proteína que la leche de vaca —2.5 gramos por taza versus 7.9 gramos— y muchas más calorías, azúcares y grasas que no son la mejor y más eficiente opción para aumentar el tamaño de los músculos.

En realidad, no se ha encontrado nada en la leche materna que beneficie el aumento de masa muscular sobre cualquier otra bebida con niveles similares de proteína y grasa. Sin embargo las recomendaciones de boca en boca pueden ser las responsables del por qué la moda continúa.

Mucha de la charla sobre los beneficios de la leche materna es anecdótica; los fisicoculturistas citan su calidad para aumentar la energía, o comparten estadísticas acerca de cuánto aumentaron sus músculos mientras la tomaban como suplemento. Pero no ha habido ninguna fuerte evidencia científica que respalde las mejoras potenciales que el consumo de leche materna tiene en los adultos.

El principal punto de preocupación alrededor del hecho de beber los fluidos corporales de un extraño, de sus pechos y destinado a su bebé, es que muchas enfermedades se transfieren a través de la leche materna, incluyendo el VIH. ABC News también cita un estudio reciente que encuentra que el 89 por ciento de la leche materna comprada en Internet no se mantiene adecuadamente fría durante su transporte, aumentando el riesgo de contaminación. Un estudio de 2013 encontró que la mayoría de leche materna comprada a través de Internet era de alto riesgo y un 74 por ciento de las muestras contenían niveles bacteriales peligrosos. Un 64 por ciento estaban contaminadas con Estafilococo, mientras que un 36 por ciento contenía bacteria de Estreptococo. Las mujeres en busca de leche materna para sus bebés pueden comprarla en bancos de leche certificados, que siguen protocolos de seguridad estrictos y que tiene niveles de contaminación más bajos.

¿Vale la pena el riesgo con tal de conseguir los abdominales de acero y los bíceps monstruosos? —bueno, eso depende de los fanáticos del gimnasio que también pueden ser fanáticos de la leche materna.